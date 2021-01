Kauppakeskus Ison Omenan yhteyteen on avattu uusi Rinki-ekopiste

Espoon Matinkylässä sijaitsevaan ostoskeskus Isoon Omenaan on avattu uusi Rinki-ekopiste.

Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa osoitteessa Piispansilta 11 on avattu uusi moderni Rinki-ekopiste. Ekopiste sijaitsee kauppakeskuksen parkkihallissa pysäköintitasolla (P1) ns. pääsisäänkäynnin aulassa, josta lähtevät liukutasot Markettasolle. Paikalle pääsee kätevästi niin autolla, julkisilla liikennevälineillä kuin kävellen tai pyörällä.

Ison Omenan Rinki-ekopisteellä kerätään lasi-, kartonki- ja muovipakkauksia sekä metallia. Pisteellä on myös puristimet kartonki- ja muovipakkauksille.



"Ekopisteellä oleviin ekotehokkaisiin puristimiin saadaan talteen moninkertaisesti enemmän pakkausjätettä kuin tavallisiin keräyssäiliöihin, mikä palvelee hyvin lajittelijoita pisteen keskeisen sijainnin lisäksi", kertoo RINKI Oy:n sopimusasiamies Taneli Lumiaro.

”Rinki-ekopiste Isossa Omenassa on meille erittäin merkittävä yhteistyö. Haluamme tehdä asiakkaillemme arjen asioinnin ja myös jätteiden lajittelun mahdollisimman helpoksi. Lajittelu Isossa Omenassa kannattaa! Kun tuot pakkauksesi Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna, materiaali saadaan kiertoon tehokkaasti ja järkevästi. Samalla saat hoidettua myös muut arjen asiat keskuksessa. Jokainen pieni teko on tärkeä ja kaikilla on merkitystä", kommentoi Ison Omenan Keskuspäällikkö Mika Mustasilta.

Kaikkien Rinki-ekopisteiden sijainnit Espoon alueella ja muualla Suomessa voi tarkistaa Ringin karttahausta osoitteessa rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.

Mitä pakkauskeräykseen voi tuoda?

Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Ohjeet on julkaistu osoitteessa rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.

Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esim. öljykanisterit)

eivät kuulu pakkausjätteen keräykseen. Samoin muut kuin pakkausjätteet, kuten huonekalut, on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan. Koko Suomen kaikkien jätteiden vastaanottopaikat voi tarkistaa karttahausta osoitteessa www.kierratys.info.

Säästä tilaa ja litistä pakkaukset

Pakkaukset on hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi pahvilaatikot vievät paljon tilaa keräyssäiliössä, jos niitä ei litistetä. Silloin myös keräyssäiliöt täyttyvät hyvin nopeasti. Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat säiliössä, sitä enemmän niitä sinne mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla ja kuljetuksia tarvitaan harvemmin, mikä on ympäristölle hyvä asia.

Anna palautetta

Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä, ja asiattomien sotkujen siivoaminen on myös kallista. Rinki-ekopisteellä kävijöiden palaute pisteiden toiminnasta on tärkeää Ringille, jotta pisteet pysyvät siisteinä.

Ilmoitathan siis heti, jos pakkausjätteen keräyssäiliö on täynnä. Jätettä ei

koskaan saa jättää maahan, sillä muut pisteellä kävijät seuraavat esimerkkiä ja

alue roskaantuu nopeasti.

Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18) ja sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Palautetta voi antaa myös verkossa osoitteessa rinkiin.fi/ekopistepalaute.