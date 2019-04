Kauppakeskus Lohesta viihtyisä keskus täynnä arjen helppoja palveluja - ennakkotutustuminen asiakkaille 15.5.2019 klo 15-19

Lohjan keskustaan nousevaan Kauppakeskus Loheen tulee monipuolinen kattaus palveluita niin arkiseen asiointiin kuin muotiin, kauneuteen ja hemmotteluun. Vuokraustilanne on erinomainen, sillä yli 90 prosenttia tiloista on varattu. Paikallisten ihmisten kädenjälki herättää kauppakeskuksen eloon, kun yhteistyössä tehty taide valloittaa kauppakeskuksen seinillä. Kauppakeskukseen, sen tulevaan palvelutarjontaan ja taiteeseen pääsee ennakkoon kurkkaamaan 15.5.2019 klo 15-19. Virallisia avajaisia päästään juhlimaan 5. syyskuuta.

– Vuokraaminen on sujunut mukavasti ja olemme kokonaisuudesta todella innoissamme. Uusi kauppakeskus tulee varmasti palvelemaan lohjalaisia monipuolisesti – se tarjoaa ennen kaikkea helppoa asiointia, mutta myös kotoisaa ilmapiiriä ja sopivasti yllätyksellisyyttä, kertoo Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n talousjohtaja Riitta-Leena Rossi.

Kauppakeskus Lohen 15 000 neliön kokonaisalaan tulee parikymmentä toimijaa, joissa kaikkiaan tulee työskentelemään parisen sataa ihmistä. SSO:hon syntyy useita kymmeniä uusia työpaikkoja, joihin rekrytoinnit alkavat toukokuussa. Kauppakeskus Lohi on SSO:lle yli 25 miljoonan euron hanke, joka ei käynnistynyt Suomen talouden näkökulmasta ihan helpoimpaan aikaan.

– Uskon, että hyvä sijainti ja keskuksen sopiva koko tekivät tilasta houkuttelevan. Kun avaamiseen on vielä vajaat puoli vuotta, on vuokrausaste tilanteeseen nähden erinomainen eli viimeisiä viedään, toteaa SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.

– Asiakkaat pääsevät ennakkoon kurkkaamaan miltä kauppakeskus näyttää, kun avaamme asiakkaille ovet keskiviikkona 15. toukokuuta klo 15-19. Käytännössä rakentamisen pitää jatkua täyttä höyryä, joten tutustumaan pääsee vain osaan koko kiinteistöstä. Samalla asiakkaat pääsevät tutustumaan monipuoliseen palvelutarjontaan, joka Lohesta tulee löytymään, kertoo Jääskeläinen.

– Mittava kauppakeskusprojekti on kääntymässä loppusuoralle. Nyt kun vuokralaiset ovat tiedossamme, pääsemme aloittamaan myös viimeistenkin liiketilojen suunnittelu- ja sisustustyöt. Rakentajan näkökulmasta työtahti tulee olemaan erittäin tiivis seuraavan puolen vuoden aikana. Isossa rakennushankkeessa lopputuloksen ratkaisee suunnitelmallisuus ja yhteistyö sekä tilaajan että alihankkijoiden kanssa. Kuluneen lähes kahden vuoden aikana meillä kaikilla on ollut selkeä yhteinen maali - rakentaa lohjalaisille kauppakeskus, jossa on hyvä olla töissä ja vierailla asiakkaana, kertoo kauppakeskuksen pääurakoitsija Jatke Oy:n tuotantopäällikkö Pasi Siikaluoma.

Herkut paikan päällä ja mukaan

Kauppakeskuksen katutasosta löytyy paljon arkiseen asiointiin liittyviä palveluita, kuten S-market.

Uudessa S-marketissa on pitkät aukioloajat, laaja tuotevalikoima sekä edullinen hintataso. Palvelutiskiltä löytyy monenlaisia herkkuja ja asiointia nopeuttavat itsepalvelukassat. Myymälän värimaailma uudistuu ja energia-asiat otetaan tarkasti huomioon.

– Rakennamme tarjonnan Lohjalla ja lähiympäristössä asuvia, mökkeileviä ja työskenteleviä ajatellen. Olemme jo ennakkoon kyselleet, mitä uudelta kaupalta odotetaan ja näihin toiveisiin haluamme vastata, ryhmäpäällikkö Sari Danielsson kertoo.

Katutasoon sijoittuu myös Alko.

– Kauppakeskus Lohen Alko on lähimyymälä, joka on kompakti ja helposti hahmotettava myymälä läheisellä ja paikallisella palvelulla. Myymälän valikoima reagoi entistä paremmin paikalliseen kysyntään. Myymälän valikoima koostuu noin 1200 nimikkeestä, linjaa Etelä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

– SSO:n aiemmin teettämän asiakastutkimuksen mukaan paikalliset ihmiset kaipasivat Lohjalle rentoa ruokaravintolaa, jossa herkullisen ruuan lisäksi saa rauhassa seurustella ja viettää aikaa. Niinpä Salossa yli 20 vuotta toiminut tuttu ja tulinen Antonio kohtasi lähellä tuotetut pihvilihat, tuoreet metsäsienet sekä puhtaat vihannekset. Syntyi kimara mexiä, hampurilaisia ja kotimaisia kekseliäitä annoksia. Antonioon voit tulla juuri sellaisena kuin olet ja viipyä juuri niin kauan kuin haluat, kertoo SSO:n ravintoloiden asiakkuuspäällikkö Sari Engström.

Tämän lisäksi lohjalaiset kaipasivat terveellisiä ja nopeita aamupala-, lounas- ja välipalavaihtoehtoja. Niinpä Loheen rantautuu ravitseva hengähdysetappi, jossa tarjotaan terveellistä ja kevyttä, mutta kaikin puolin maistuvaa syötävää. Toastin bravuuri on lämmin voileipä salaatilla, jonka voi silloin tällöin nauttia myös lasillisen kera. Herkuttelu Toastissa onnistuu nopeasti tai kotiin ja työpaikalle mukaan vietäväksi.

Autokauppaa keskustassa - ja toimivaa yhteistyötä

– Lohi tuo tullessaan myös jotain aivan uutta, kun kauppakeskukseen avataan digiShowroom yhdessä Hyundai Motor Finland Oy:n kanssa. Kyseessä on nykyaikainen tapa esitellä autoja ja tehdä kauppaa olemalla läsnä siellä, missä ihmiset liikkuvat, kertoo PP-auto Oy:n toimitusjohtaja Tom Mörck.

Katutason palveluita täydentävät apteekki, Suomalainen Kirjakauppa, parturi-kampaamo Salon Klipsi sekä Timanttiset. Kello ja Kulta Jokinen Oy:n toimitusjohtaja Vesa Jokinen odottaa myös innolla syksyä.

– Hienoa päästä uuteen kauppakeskukseen. Avaamme sinne täysin uudistetun Timanttiset-konseptimyymälän ja lisäämme valikoimiimme uusia tuotemerkkejä, kertoo Jokinen.

– Parturi-kampaamo Salon Klipsi yhdistää Lohen toimitilassa molemmat Prismakeskuksen pisteensä saman katon alle. Palvelemme jatkossakin tuttuun tapaan aina myös ilman ajanvarausta non-stop periaatteella ajanvarauspuolen lisäksi, kertoo Salon Klipsin yrittäjä Hanna-Riikka Salo.

– Tähtiapteekki muuttaa uusiin suurempiin tiloihin Kauppakeskus Lohessa. Uusista tiloista tulee valoisat, avarat ja merihenkiset. Samalla apteekin aukioloajat laajenevat huomattavasti, kertoo apteekkari Kristine Salminen.

– Lohessa on haluttu pitää erityisen tärkeänä myös yrittäjien keskinäistä hyvää yhteistyötä. Näemme Lohen SSO:n palveluestradina, jossa omien palveluiden lisäksi hyvillä yhteistyökumppaneilla on menestyksen kannalta todella ratkaiseva rooli, toteaa Jääskeläinen.

Muotia ja kauneutta

Osan ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta valloittaa Sokos.

– Olemme helposti lähestyttävä tavaratalo. Valikoimassa keskitymme muodin ja kauneuden osa-alueisiin, mutta mukana on myös pieni kompakti kodin osasto. Haluamme yllättää asiakkaan iloisesti hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla, kattavalla valikoimalla sekä laajalla kirjolla erilaisia kampanjoita ja tapahtumia, SSO:n Prismojen ja Sokosten johtaja Panu Kärjes kertoo.

Sokoksessa palvelevat mm. osaavat kosmetologit, joilta saa uusimmat vinkit ihonhoitoon, meikkaamiseen sekä hiusten- ja vartalonhoitoon. Merkkivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja kaikille asiakkaille. Valikoimassa on kattava tarjonta luonnonkosmetiikkaa, terveystuotteita, värikosmetiikkaa, tuoksuja sekä selektiivistä kosmetiikkaa, unohtamatta kattavaa miesten kosmetiikan osastoa. Niin ikään pukeutumisen valikoimasta löytyvät niin trendien viimeisimmät suuntaukset kuin klassiset tuotteet.

Kakkoskerroksessa muotia ja opiskelijaelämää

Toisen kerroksen tarjonta painottuu muotiin ja hyvinvointiin. Sokoksen jatkuessa ensimmäisestä kerroksesta toiseen, sai se seurakseen myös kansainvälisiä muodin vetureita, joista yksi on Lindex. Kaikkia toimijoita emme saa vielä julkaista.

– Lindex on yksi Euroopan johtavista muotiketjuista. Liikeideanamme on tarjota inspiroivaa, hintansa arvoista muotia vastuullisille ja muotitietoisille naisille. Valikoimaamme kuuluu useita eri kokonaisuuksia naisten alusvaatteita, naistenvaatteita ja lastenvaatteita. Tällä hetkellä yli puolet Lindexin valikoimasta on valmistettu kestävää kehitystä tukevista materiaaleista, ja tavoitteena on nostaa lukua 100 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kauppakeskus Loheen avattava uusi Lindex myymälä edustaa sisustukseltaan uusinta Clean-konseptiamme, jossa on raikas ja skandinaavinen ilme, kertoo Aino-Marja Öster, PR and Communication Executive Lindex Oy:stä.

– Toisessa kerroksessa sijaitsee myös Laurea-ammattikorkeakoulun kampus, joka tuo korkeakouluopiskelijoiden myötä elämää kauppakeskukseen. Opiskelijat pääsevät käytännössä suoraan liike-elämän ytimeen. Synergiassa heidän kanssaan saamme nuorten raikkaat ajatukset elämään. Sen myötä kauppakeskuksesta tulee entistä houkuttelevampi, uskoo Jääskeläinen.

Laurea rakentaa ylpeänä Suomen ensimmäistä kauppakeskuskampusta Lohen tiloihin.

– Tuomme koulutusta ja aluetta palvelevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa entistä paremmin esille uusissa, moderneissa tiloissamme, kertoo Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Koski.

Toiseen kerrokseen sijoittuu muodin lisäksi treenaamiseen ja hyvinvointiin keskittynyt Fitness24Seven, jossa kuntoilu onnistuu vuorokauden ympäri kaikkina aikoina.

Myös kahvilalle on varattu paikka toiseen kerrokseen.

Lohjalaisten käsiala näkyvillä

Lohjalaiset pääsivät alkuvuodesta osalliseksi yhteistä taideteosta, tarkemmin sanottuna kolmea suurta pintaa, jotka tulevat merkittäväksi osaksi Lohen sisustusta. Taide syntyi taiteen maisteri, graafikko-kuvittaja

Annastiina Mäkitalon järjestämissä työpajoissa, joissa Mäkitalon rooli taiteellisena johtajana oli koostaa taidetyöpajoissa tuotetuista piirroksista ja teoksista kauppakeskuksen arkkitehtuuriin ja sisustukseen sopiva kokonaisuus.

– Kokonaisuus näyttää todella kauniilta. Teoksissa näkyy kymmenien lohjalaisten käsiala ja näkemykset. Ne kertovat tarinaa elämästä Lohjanjärvellä niin pinnan alta kuin rannalta käsin. En malta odottaa, että pääsemme näkemään valmiit teokset osana lohjalaisten uutta olohuonetta, kuvailee Riitta-Leena Rossi.

KAUPPAKESKUS LOHI

Ensimmäinen kerros:

1. S-market

2. Alko

3. SSO:n ravintolat Antonio ja Toasti

4. Timanttiset

5. Sokos (jatkuu toiseen kerrokseen)

6. Parturi-Kampaamo Salon Klipsi

7. Apteekki

8. Suomalainen Kirjakauppa

9. PP-auto Oy:n showroom

Toinen kerros:

1. Laurea ammattikorkeakoulu

2. Sokos (jatkuu 1. kerroksesta)

3. Lindex

4. muotia tulossa

5. muotia tulossa

6. Fitness 24Seven

7. kahvila tulossa

pohjakerros

lämmin parkkihalli 200 autolle