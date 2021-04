Kauppakeskus Matkukseen uusi ravintolakulmaus – Kuopion uusien ravintolaketjujen antimia voi syödä myös terassilla

Jaa

Kauppakeskus Matkuksen ja samalla koko Kuopion ravintolatarjonta monipuolistuu, kun kauppakeskukseen avataan kokonaan uudistettu ravintola-alue. Alue avaa ovensa kesäkuun aikana kahden tunnetun ravintolatoimijan johdolla, kun raikasta street foodia tarjoava Fafa’s ja sushiravintola Luckiefun’s avaavat Matkukseen ensimmäiset ravintolansa Kuopiossa.

Matkuksen ravintolatarjonnan kehittäminen ja uusi ravintolakulmaus ovat osa käynnissä olevaa moniosaista Meeting Place -projektia. Projektin aikana uudistetaan kauppakeskusta niin palveluiden, tilojen kuin hyvinvoinninkin näkökulmasta. Keskiössä kaikessa on asiakaskokemuksen parantaminen.

- Meeting Place -projektin tavoitteena on vahvistaa Matkuksen asemaa alueellisesti sekä luoda Matkuksesta kohtaamispaikka, joka kokoaa ihmiset yhteen viettämään aikaa tilanteen taas niin salliessa. Projektissa hienointa on, että se on toteutettu alusta loppuun asiakkaidemme toiveita kuunnellen, kertoo Matkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

Projektin ensimmäinen virstanpylväs oli Matkuksen piha-alueella kesällä 2020 valmistunut Olopuisto. Vuoden ympäri avoin ja kaikille ilmainen puisto koostuu erilaisista leikki- ja liikunta-alueista sekä rauhalliseen oleiluun soveltuvista istuskelupaikoista. C-oven läheisyyteen ensimmäiseen kerrokseen avautuva uusi ravintolakokonaisuus yhdistyy Olopuistoon suurella terassialueella. Samalla Matkuksen julkisivua avataan ikkunoilla.

- Ravintoloiden terassilta on upeat näkymät suoraan Olopuistoon. Sään salliessa herkuista voi siis nyt nautiskella myös ulkona auringonpaisteessa, iloitsee Karppinen.

Olopuiston luonnonmukainen värimaailma toistuu uudella ravintola-alueella, joka on pyritty rakentamaan selkeäksi asiointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Myös ravintoloiden konseptit vastaavat tähän tarpeeseen – ruoat on helppoa ottaa myös mukaan tai nauttia terassilla. Aluksi ravintolakulmaukseen tulee kaksi vahvaa kansainvälistä ravintolaketjua: raikasta street foodia tarjoava Fafa’s ja sushiravintola Luckiefun’s. Molemmat toimijat avaavat samalla ensimmäiset ravintolansa Kuopioon. Tulevaisuudessa uuden alueen ravintolatarjontaa laajennetaan entisestään.

- On upeaa että pääsemme monipuolistamaan paitsi Matkuksen niin koko Kuopion ravintolatarjontaa näiden laadukkaiden ravintolatoimijoiden kanssa, toteaa Karppinen.

Matkuksen uuden ravintolakulmauksen suunnittelussa on alusta asti ollut mukana suunnittelu- ja konsulttitoimisto Bolder Development Oy, joka on vastannut niin konseptin kehityksestä ja projektinjohdosta kuin sisustus- ja arkkitehtisuunnittelustakin. Projekti on vaatinut sidosryhmien sitouttamista ja hallintaa, eri näkökulmien yhteensovittamista sekä yhteisen vision muodostamista ja määrätietoista vientiä maalia kohti. Rakennuttamisen projektipäällikkönä on toiminut A-insinöörit.

Ravintolakokonaisuuden lisäksi Matkuksen ensimmäiseen kerrokseen suunnitellaan parhaillaan uutta istuskelu- ja etätyöaluetta, joka tuo lisää viihtyvyyttä Matkuksen asiakkaille.