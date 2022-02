Kauppakeskus Matkuksen Mielitila tukee mielen hyvinvointia ja on kaikille avoin

Matkuksen Mielitilassa järjestetään ohjelmaa eri yhdistysten ja yhteisöjen toimesta useampana päivänä viikossa. Mielitilan ohjelma on maksutonta, ja se voi olla esimerkiksi neuvontaa, pelailua, askartelua tai keskusteluapua. Alkuvuoden koronarajoitukset veivät toiminnan tauolle, mutta helmikuussa päästään toivottavasti kunnolla käyntiin.

- Yhteinen visiomme IKEA-tavaratalojen kanssa on luoda parempi arki tavallisille ihmisille. Haluamme synnyttää kohtaamispaikkoja, joilla on myönteinen vaikutus ihmisiin, yhteisöihin ja ympäristöön. Mielen hyvinvoinnin valitseminen Matkuksen 10-vuotisjuhlavuoden teemaksi sekä Mielitilan avaaminen ovat arvopohjaisia tekoja ja jatkumoa vuosien työllemme osana paikallista yhteisöä, kertoo kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

Tilan toimintaa pilotoitiin viime syksyn aikana, jolloin ohjelmaa järjestivät esimerkiksi Kuopion Perheentalo, MLL Kuopion yhdistys, SOS-Lapsikylän Mummun ja vaarin tupa sekä Kuopion kaupungin eri yksiköt, kuten Pop-up Nuokkari ja senioreiden kulttuuri- ja liikuntakahvila.

- Me Matkuksella emme ole mielen hyvinvoinnin asiantuntijoita, mutta uskomme, että meistä jokainen voi omilla arkisillakin teoillaan vaikuttaa omaan ja toistemme onnellisuuteen. Siksi haluamme tarjota tilojamme, kanaviamme ja resurssejamme tärkeiden teemojen esiin nostamiseen. Juhlavuoden kumppaneina meillä on joukko ammattilaisia, kuten CupOfTherapy ja koko Pohjois-Savon kattava Mieliteko-hanke, kertoo Minna Karppinen.

Osana Kuopion Perhekeskusta toimivan Kuopion Perheentalon suunnittelija Liisa Törn on Karppisen kanssa yhtä mieltä, että mahdollistamalla tällaisia kohtaamisia ihmisille tutussa ympäristössä voidaan edistää perheiden voimavaroja ja hyvää arkea.

- Matkuksen Mielitilassa järjestetty, ammatillisesti vedetty toiminta vastaa THL:n Perhekeskuksille asettamia tavoitteita erinomaisesti. Mielitila vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyden kokemuksia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Matkus on saavuttanut vuosien aikana maineen kaikkien kauppakeskuksena. Tämä mahdollistaa jokaisen paikalle tulemisen ilman leimautumisen pelkoa, Törn täsmentää.

Mielen hyvinvointi ja mielenterveys ovat Kuopiossa ja Pohjois-Savossa ajankohtaisia aiheita, sillä alueella on juuri käynnistynyt laaja Mieliteko-ohjelma, joka on osa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 -hanketta. Ohjelman tavoitteena on lisätä mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä alueella. Pohjois-Savon maakunnan kattavan Mieliteko-ohjelman johtaja Helena Länsimies on ilahtuneena laittanut merkille, että myös yritysmaailma huomioi nykyään strategioissaan ihmisten hyvinvoinnin.

- Mielenterveyteen liittyvät ongelmat Pohjois-Savossa on nyt tunnistettu. Mielenterveys ja hyvinvointi koskettavat meitä kaikkia. Sen kehittäminen ei saa olla yksinomaan julkisen toimijan tehtävä. On tärkeää, että yrityssektorikin on jo pitkään omissa valinnoissaan ja arvoissaan ottanut yhdeksi tavoitteeksi mielen hyvinvoinnin tukemisen.

Matkuksen 10-vuotisjuhlavuosi huipentuu marraskuussa vietettäviin syntymäpäiväjuhliin. Mielen hyvinvoinnin teema ja pohjoissavolaisten kohtaamispaikkana toimiminen näkyy Matkuksen tekemisessä laajasti läpi vuoden, myös Matkuksen lähes 1 000 työntekijän hyvinvointia edistävinä toimenpiteinä.

– Meille kaikki – niin henkilöstömme kuin asiakkaammekin – ovat tervetulleita omana itsenään. Toinen toisemme aidosti kohtaaminen on jokamielenoikeus, kiteyttää Minna Karppinen.

Lisätietoja juhlavuodesta: www.jokamielenoikeus.fi