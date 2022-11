Kauppakeskus Matkus kutsuu kaikki 10-vuotisjuhliinsa 3.–6. marraskuuta

Kauppakeskus Matkuksen Mielitila tukee mielen hyvinvointia ja on kaikille avoin 2.2.2022 10:59:06 EET | Tiedote

Kauppakeskus Matkuksen 10-vuotisjuhlavuoden teemana on mielen hyvinvointi, jota edistetään konkreettisilla teoilla yhdessä asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Osana juhlavuotta kauppakeskukseen on avattu Mielitila, jossa yhdistykset ja yhteisöt järjestävät säännöllisesti kaikille avointa ohjelmaa. Mielitilaan jokainen on tervetullut sellaisena kuin on.