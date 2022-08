Kauppakeskus Myllyssä ennätyskesä: kävijämäärät kasvoivat, kesän myynnit historian suurimmat

Kauppakeskus Myllyn kesäkuun myynti kasvoi lähes 10 prosenttia 21,8 miljoonaan euroon. Tämä on ensimmäinen kerta Myllyn historiassa, kun kesäkuun myynti ylittää 20 miljoonan euron rajan. Myös kävijämäärä kasvoi kesäkuussa noin 8 prosenttia 0,4 miljoonaan kävijään.

Heinäkuun myynti kasvoi 6 prosenttia yli 22 miljoonaan euroon ja kävijämäärä 7 prosenttia noin 0,5 miljoonaan kävijään.

– Kesä on ollut kaiken kaikkiaan aivan uskomattoman onnistunut. Hyvien kävijä- ja myyntilukujen lisäksi keskiostoksemme oli kesäkuussa 50,23 euroa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun keskiostos kipuaa yli 50 euron muulloin kuin joulukuussa, kertoo toimitusjohtaja Mari Hantula.

– Finnkino Luxe Myllyn ensimmäinen kesä on ollut menestys. Elokuvateatterimme Myllyssä on löytänyt asiakkaansa, ja ensimmäiset kolme kuukautta ovat ylittäneet kaikki odotuksemme. Elokuvateatteria on Myllyyn odotettu pitkään, ja olemmekin saaneet hienon vastaanoton niin asiakkailta kuin Myllyn muilta toimijoilta, kertoo teatteripäällikkö Kari Korhonen.

Finnkinon avautuminen ei kuitenkaan yksin selitä loistavia lukuja. Hyvä kehitys on jatkunut koko kevään, ja Myllyn myynti ja kävijämäärät ovat nousemassa takaisin koronaa edeltävälle tasolle.

– Näyttää siltä, että asiakkaat ovat palanneet kauppakeskukseen. Vuoden 2019 kesä-heinäkuun kävijämääräluvuista jäimme enää kolme prosenttia, eli suunta on hyvä, kertoo Mari Hantula.

Uusia liikkeitä ja palveluja, tapahtumat käynnistyvät

Kauppakeskus Myllyyn on kesän aikana avautunut muun muassa Hao Tea, joka tarjoaa uudenlaisia tee-elämyksiä. Makia-vaatebrändi avaa syksyn aikana myymälän Myllyyn, ja kiinalainen ravintola China City on remontoinut tilansa ja uudistanut tarjontansa. Myös jouluvalmistelut ovat Myllyssä jo käynnissä.

– Haku Myllyn suosittuihin joulun ajan myyjäispaikkoihin ja pop up -liiketiloihin on jo avattu, ja se löytyy nettisivuiltamme. Viime vuonna tulijoita olisi ollut enemmän kuin paikkoja oli tarjolla, kertoo Hantula.

Myös tapahtumat ovat käynnistyneet korona-ajan jälkeen.

– Lapsiperheille on tarjolla maksuton muskari ja lapsiparkki, jotka ovat saaneet uuden Muksari-nimen ja ilmeen. Muksari löytyy Myllyn 2. kerroksen leikkipaikasta joka keskiviikko.

Muskarissa on tarjolla ryhmiä eri-ikäisille lapsille klo 9.30 alkaen, ja 3–8-vuotiaille tarkoitettu lapsiparkki on avoinna klo 16–19.

Lisäksi Tivoli Seiterä on Myllyn parkkialueella 6.–20. elokuuta. Mylly Motor Show saapuu kauppakeskukseen 20.–21. elokuuta. Jo vuodesta 2005 järjestetyssä maksuttomassa tapahtumassa esitellään mielenkiintoista nähtävää kaikille moottoreista kiinnostuneille, ja se sopii hyvin myös perheille.

Kauppakeskus Mylly on maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus. Varsinais-Suomen suurimpana se palvelee liki viittä miljoonaa kävijää vuosittain. 150 liikettä, 3 000 autopaikkaa ja 91 000 m2 takaavat alueen kattavimman liike- ja palveluvalikoiman. www.kauppakeskusmylly.fi