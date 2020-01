Kauppakeskus Sokkarin ravintolapalvelut täydentyvät Caffitellan kahvilalla

Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 625 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 130 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme lähes 2000 keskisuomalaista.

Caffitella



Konditoria Caffitella (virallinen nimi Restella Oy) on perustettu vuonna 2008. Vaajakoskelta aloittanut Kahvila-konditoria yritys on kasvanut 11 kahvilaa ja kaksi leipomoa käsittäväksi ketjuksi. Yritys työllistää tällä hetkellä n.60 työntekijää.