Kauppakeskus Sokkarissa avautuu kolme uutta liikettä

Osuuskauppa Keskimaan omistaman Jyväskylän Kauppakeskus Sokkarin liiketilat kiinnostavat kaupan alan toimijoita. Telia, Arnolds ja Kalevantulen pop-up -myymälä avaavat tällä viikolla Kauppakeskus Sokkarissa.

Kauppakeskus Sokkarin uudistus jatkuu uusien vuokralaisten myötä. Telia-myymälä avataan kauppakeskuksen 1. kerroksessa torstaina 8.11., Arnolds-kahvila perjantaina 9.11. ja Kalevantulen pop-up myymälä lauantaina 10.11.

– On erityisen mukava saada taas uutta säpinää joulukauppaan ja laadukkaita toimijoita meille Sokkarille, Sokos- ja kauppakeskusjohtaja Outi Terho iloitsee.



Telian myymälän koko on 90 m2. Teliaa houkuttelivat Sokkarin keskeinen sijainti ja ydinkeskustan vilkkaat asiakasvirrat.

– Meille on tärkeää olla siellä, missä asiakkaatkin valmiiksi ovat. Haluamme, että asiakas voi hoitaa kaikki kodin viihteen ja yhteydenpidon palvelut kauppakeskuksessa muiden ostosten ohessa, Telia Kaupoista vastaava johtaja Kimmo Lehtonen kuvailee.





Arnoldsin take away -tyylinen kahvila on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Valikoima on normaalia Arnolds-kahvilaa suppeampi, mutta sisältää myös uudenlaisia deli-tuotteita.

– Kun sopimus Jyväskeskuksessa läheni loppuaan, mietimme yhteistyössä ketjun kanssa mahdollista jatkoa Jyväskylän keskustassa. Halusimme ehdottomasti jatkaa toimintaamme myös ydinkeskustassa, joten kävimme eri vaihtoehtoja läpi liikepaikan suhteen. Itse paikallisena yrittäjänä näen, että Kauppakeskus Sokkari on keskusta-alueen aktiivisimpia toimijoita, toteaa Arnolds Sokoksen franchiseyrittäjä Jonna Heikkinen.





Kalevantuli Oy:n 30 neliömetrin pop-up-myymälä palvelee joulusesongissa marras- ja joulukuun ajan. Kalevantuli myy Multialla käsintehtyjä designkynttilöitä.

– Sokkariin halusimme tulla nimenomaan sen takia, että uskomme kohderyhmämme kohtaavan varsin hyvin − laadukkaista tuotteista ja sisustamisesta kiinnostuneet ihmiset. Itsellemme on luonnollisesti tärkeää tuoda esiin käsityö ja keskisuomalaisuus. Kaikissa tuotteissa ja materiaalissa mainitaan, että olemme kotoisin Multialta, kertoo Kalevantuli Oy:n toimitusjohtaja Göran Weber.