Kauppakeskus Triplassa One Painting Galleryssa avataan tänään kuvataiteilija Essi Peltosen näyttely

Jaa

Kauppakeskus Triplassa One Painting Galleryssa avataan tänään kuvataiteilija Essi Peltosen näyttely Tänään torstaina 7.11.2019 klo 17.00 avataan One Painting Galleryssa kauppakeskus Triplassa kuvataiteilija Essi Peltosen näyttely. Esillä on uusia maalauksia sekä taidegrafiikkaa. Essi Peltonen on naantalilainen taiteilija, joka on pitänyt useita näyttelyitä. Hänet on valittu Taidekeskus Salmelan nuoreksi taiteilijaksi 2017. Näyttely on avoinna joka päivä. One Painting Gallery sijaitsee Kauppakeskus Triplan 2. kerroksessa (vastapäätä Prisman 2. kerroksen sisäänkäyntiä). One Painting Gallery on uusi taidegalleria, joka haluaa tuoda taiteen uudella tavalla lähelle suurta yleisöä. Lisätietoja toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala, puhelin 0400 656 432.

Avainsanat Tripla Pasila Taidetta Essi Peltonen Tuomas Hoikkala One Painting Gallery