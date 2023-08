Kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi 6,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä

Kauneuden ja terveyden myynnin kasvu kaksinumeroisiin lukemiin



Kauppakeskusten merkittävistä toimialoista kauneuden ja terveyden tuotteiden myynnin kasvu ylsi toisella vuosineljänneksellä kaksinumeroisiin lukemiin. Kokonaismyynnin kasvua siivitti myös kauppakeskusten suurin toimiala, päivittäistavara- ja tavaratalokauppa, jonka myynnin kasvu ylitti edelleen inflaatiovauhdin ja nousi yli kahdeksaan prosenttiin. Myös kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynti kasvoi reippaasti, yli seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkuvuonna huikeisiin kasvulukuihin noussut kahviloiden ja ravintoloiden myynnin kasvu hidastui huhti-kesäkuussa ja jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin. Myös muodin ja asusteiden myynnin kasvu hidastui ja jäi toisella neljänneksellä 1,4 prosenttiin. Sisustamisen ja kodin tarvikkeiden sekä viihde- ja vapaa-ajan palvelujen myynti laski vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suurten kaupunkien kauppakeskusten käyttöaste yli 96 prosenttia



Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa koko maassa keskimäärin 95,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa käyttöaste nousi hienoisesti maaliskuun lopun tilanteesta ja oli yli 96 prosenttia. Pienten kaupunkiseutujen kauppakeskusten käyttöaste pysyi lähes ennallaan ja oli kesäkuun lopussa hieman alle 93 prosenttia.



”Kauppakeskusten kävijämäärät ovat kehittyneet positiivisesti, ja kauppakeskusten palvelutarjonta vetää hienosti puoleensa. Käyttöasteet ovat edelleen korkealla tasolla ja niin pääkaupunkiseudun kuin muiden suurten kaupunkien yli 96 prosentin tasoa voidaan pitää varsin hyvänä”, toteaa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n varapuheenjohtaja Jukka Vakula.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Aineistossa on mukana 51 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

