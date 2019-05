Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi lähes kaksi prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten kauppakeskusten vertailukelpoinen* kokonaismyynti nousi 1,9 prosenttia vuoden 2019 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin kasvu oli reippainta maaliskuussa. Ensimmäisen neljänneksen kävijämäärä pysyi täsmälleen edellisen vuoden tasolla. 12 kuukauden rullaavalla tarkastelujaksolla myynti nousi 0,8 prosenttia, mutta kävijämäärä laski 0,6 prosenttia.

Myynnin kasvu oli nyt voimakkainta pääkaupunkiseudulla, jossa tammi-maaliskuun kokonaismyynti kasvoi 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden suurten kaupunkien kauppakeskusten myynti pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, ja suurten kaupunkien ulkopuolella kasvua oli vajaa prosentti.

Kauppakeskusten suurimman toimialaryhmän, päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen, kokonaismyynti kasvoi 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muodin ja asusteiden myynti jatkoi jo pitkään kestänyttä laskuaan, ja muista merkittävistä toimialoista myös vapaa-ajan tuotteiden myynti laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kauneuden ja terveyden tuotteiden sekä kahviloiden ja ravintoloiden myynti puolestaan jatkoivat vahvaa kasvuaan. Kaikista toimialoista vahvinta kasvua osoittivat viihde- ja vapaa-ajanpalvelut, joskin niiden osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä on edelleen varsin pieni.

Indeksien kattamassa koko kauppakeskuskannassa, jossa myös uudet kauppakeskukset ja merkittävät laajennukset on otettu huomioon, kokonaismyynti kasvoi 4,4 ja kävijämäärä 3,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 38 kauppakeskusta.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Pikkulaiva/Lippulaiva, Sello, HELSINKI Arabia, Columbus, Itis, Kaari, Kamppi, Kämp Galleria, Redi, Ristikko, Ruoholahti, VANTAA Jumbo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä, KUOPIO Matkus, LAHTI Karisma, Trio, RAISIO Mylly, TAMPERE Duo, Koskikeskus, Tullintori, TURKU Hansa, Skanssi

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa, HÄMEENLINNA Goodman, KERAVA Karuselli, KOTKA Pasaati, KOUVOLA Veturi, LAPPEENRANTA IsoKristiina, MIKKELI Stella, PORI IsoKarhu, Puuvilla, ROVANIEMI Sampokeskus, SALO Plaza, TORNIO Rajalla På Gränsen

* vertailukelpoisesta, ns. like-for-like -indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit