Kauppakorkeakoulu Hankenin tutkimusprojekti selvittää puiden istuttamisen vaikutuksia ihmiseen ja luontoon

Hankenin osuus TreesForDev-projektista (The socio-ecological and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South) on 400 000 euroa. Projektiryhmään kuuluu tutkijoita Suomesta, Madagaskarilta, Etiopiasta, Mosambikista ja Brasiliasta. Projekti päättyy 31.12.2026.

– Puiden istuttamista markkinoidaan yleispätevänä ”one size fits all” -ratkaisuna, mutta samat ekologiset ennallistamismenetelmät eivät toimi joka paikassa samalla tavalla ekologiasta, kulttuurieroista ja paikallisväestöstä johtuvien syiden takia, toteaa Maria Ehrnström-Fuentes, joka toimii Kauppakorkeakoulu Hankenilla yritysjohtamisen ja -organisaatioiden apulaisprofessorina.



Hankekonsortiota johtaa Hanken. Helsingin yliopisto vastaa osasta hanketta globaalin kehityksen tutkimuksen professori Markus Krögerin johdolla.

Paikallisväestön roolin ja osaamisen korostaminen on keskeinen osa projektia.

– Esimerkiksi on käynyt niin, että puita on istutettu paikallisten laidun- ja viljelysmaana käyttämille alueille, ja joissakin tapauksissa paikallisväestö on jopa joutunut luovuttamaan maansa puiden istutusprojektien käyttöön, kertoo Ehrnström-Fuentes.

Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että on olemassa myös monia hyviä esimerkkejä siitä, miten puiden istuttaminen on toiminut ympäristön hyväksi ja kohentanut elintasoa.

– Paikallisväestön kanssa toteutettujen yhteistyöprojektien ansiosta on pystytty luomaan lisää mahdollisuuksia paikallisille viljellä oma ruokansa ja hankkia elantonsa, kun puut ovat auttaneet palauttamaan luonnon tasapainon.

Globaalilla tasolla tutkimusprojektissa selvitetään, miten puiden istutushankkeet ovat levinneet eri puolille maailmaa, mitä poliittisia motivaatiotekijöitä niihin liittyy, ja kuka hankkeet rahoittaa. Tutkijat perehtyvät siihen, minkälaista rahoitusta Suomesta ja muista Euroopan maista suuntautuu kyseisiin hankkeisiin.

– Meidän projektimme tavoitteena on ohjeistaa eri toimijoita siinä, minne ja miten puita kannattaa istuttaa niin, että toiminta on oikeanlaista sekä ekologisesti että eettisesti. Haluamme myös tutkia miten voidaan luoda kylistä itsestään lähtevä motivaatio niin, että globaalit kestävyystavoitteet voidaan saavuttaa ruohonjuuritasolta lähtien.

Yhteyshenkilö lisätietoja varten:

Apulaisprofessori Maria Ehrnström-Fuentes, sähköposti: maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi, puh. 050 566 4589