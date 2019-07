Kauppasodan uhka ja Brexit näkyvät suhdanneodotuksissa

Häme toimii vastuullisuuden suunnannäyttäjänä 17.6.2019 11:42:09 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamarin alueen kaupungit ja kunnat ovat vahvasti mukana edistämässä vastuullisuutta muun muassa ilmasto- ja ympäristötavoitteissa sekä kiertotaloudessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Lahden kaupunki, joka on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 kilpailun finaalissa. ”Lahden toimintamalli antaa jokaiselle kaupungille pienestä suurimpaan mahdollisuuden kasvaa aidoksi ympäristökaupungiksi. Kaupunki on valmis myös jakamaan parhaat pohjoismaiset kestävät ratkaisut kaikkien hyödynnettäväksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.