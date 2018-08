Kauppatorin digiopasteille haetaan kehittäjiä

Hyvät opasteet parantavat kaupunkiympäristöä ja ohjaavat ihmisvirtoja oikeaan suuntaan. Kauppatorin alueella on tavoitteena kokeilla tänä syksynä uusia opastamisen digitaalisia palveluita.

”Etsimme digitaalisten opasteiden kehittäjiä parhaillaan kilpailutuksen kautta. Digitaalisia opasteita voivat olla esimerkiksi mobiilipalvelut tai kaduille sijoitettavat kosketusnäytöt”, kertoo projektinjohtaja Anu Kiiskinen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Digiopasteita kehitetään tekemällä ensin nopeita kokeiluja. Kilpailutus nopeiden kokeilujen toteuttamisesta on käynnissä 29.8.2018 asti. Kilpailutuksen sisältöön voi tutustua HILMA:ssa.

Nopeat kokeilut on tarkoitus toteuttaa jo tänä syksynä, ja kehitettyjä palveluita voidaan pilotoida vuonna 2019. Tänä syksynä tarkoituksena on tehdä 1–4 kokeilua, joista kunkin hinta on korkeintaan 10 000 euroa.

Digipalveluiden kautta voi olla mahdollista tarjota kaupunkilaisille jatkossa räätälöityä tietoa Kauppatorin alueen tapahtumista, palveluista ja aukioloajoista. Palvelujen kehittäjät puolestaan saavat tilaisuuden käyttää Kauppatoria palvelunsa kokeilualustana.

Opasteiden kehittäminen on osa Helsingin, Tampereen ja Turun yhteistä Opastamisen ekosysteemi -hanketta. Sen rahoittaja on kuuden kaupungin yhteinen 6Aika-startegia, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita.