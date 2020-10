Kauppi: Asuntomarkkinan peruskivi on kiinteistönvälittäjien ja pankkien saumaton yhteistyö

”Sujuvan asuntomarkkinan peruskivi on kiinteistönvälittäjien ja pankkien saumaton yhteistyö. Siinä yhtenä osana on markkinakäytänteiden ja prosessien jatkuva kehittäminen, mistä digitaaliset kaupankäyntijärjestelmät ovat nousseet viime aikoina pinnalle”, totesi Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hyvän välitystavan päivässä perjantaina 9.10.2020.

Suomalaisten aikeet ostaa asunto ovat Tilastokeskuksen tuoreen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan nousseet ennätystasolle. Tästä konkreettisena osoituksena on, että asuntokauppa on käynyt viime kuukausina vireänä. Pankit saivat kesällä 10 - 20 prosenttia enemmän lainahakemuksia kuin edellisenä kesänä. Lomakaudesta ja koronapandemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä huolimatta asuntolainaneuvottelut on yleensä pystytty hoitamaan kohtuullisessa ajassa. Lainahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on monissa pankeissa noin viikko tai sitäkin vähemmän. Digitalisoinnin vauhdittamisella on vaikutusta myös lainahakemusten käsittelyaikoihin.

Finanssialan toimijoiden kokemusten pohjalta digitaaliset alustat ovat hyvässä kehitysvaiheessa ja niiden toiminnallisuus ja kattavuus paranevat koko ajan. Ne eivät kuitenkaan vielä ole valmiita järjestelmiä.

Asuntokaupat etänä mahdollistavan DIAS-palvelun kautta tehdään tällä hetkellä noin 20 prosenttia asunto-osakekaupoista. Suomalaiset pankit ovat ottaneet tämän vuoden aikana vauhdilla DIASin käyttöön. Helpotusta asuntokauppaan tuo myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Finanssialalla toivotaan, että kaikki osapuolet lähtevät mukaan digitaaliseen harppaukseen asuntokaupoissa.

Kauppi korostaa, että asiakkaan takaisinmaksukyky on aina keskeisin kriteeri, kun pankki tekee lainapäätöstä. Pankit toimivat vastuullisesti ja suorittavat lainanhakijan stressitestin kuuden prosentin korkotasolla kuten viranomainen edellyttää. Tarvittaessa asunnon kunnosta pyydetään lisätietoja, etenkin jos korjausvelkaa on paljon. Kuten aiemminkin, jos asiakkaan asunnonostosuunnitelmat eivät ole realistiset, pankin vastuu on sanoa ei lainapyynnölle.

Kaupin mukaan kyse on jouhevasta yhteispelistä asiakkaan, kiinteistönvälittäjän ja pankin kesken. Pankki tarvitsee asiakkaalta lainanhakuprosessiin tarkat tiedot muun muassa tuloista, varallisuudesta ja veloista sekä tarvittavat mahdolliset lisävakuuksien tiedot, mahdollisen takaajan taloudelliset tiedot ja isännöitsijäntodistuksen. Pankki tarjoaa asiakkaalleen erilaisia tapoja neuvotella lainastaan. Tämä voidaan hoitaa asiakkaan ja rahoitusneuvojan välillä puhelimessa, virtuaalisesti etänä tai fyysisenä tapaamisena.