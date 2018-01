Kaupungin apurahakirjailijan Ilkka Auerin kauden päätös- ja Ex Libriksen julkistamisjuhla

Tapiolan kirjaston järjestämä Ex Libris-kilpailu, jossa tuli tehdä kirjailija Ilkka Auerille oma Ex Libris, on päättynyt. Voittajia sekä kirjailija Ilkka Auerin Espoon kaupungilla päättynyttä taiteilijavuotta juhlitaan 23.1.2018 Tapiolan kirjastossa klo 13-15. Ohjelmassa on palkinnonjaon lisäksi lyhyitä puheita, pientä purtavaa ja musiikkia. Voittajatyöt ovat nähtävillä tilaisuudessa.

Voittajaksi valikoitui lapinlahtelaisen Tiia Sutisen työ. Voittajatyöstä Ilkka Auer sanoo: ”Voittajan työssä kiteytyy tärkeä osa tuotantoani, Lumen ja jään maa, ja sen oleelliset piirteet, tyttö ja lohikäärme. Työ on fantastinen, selkeä, ex-librismäinen ja kiinnitti heti huomioni positiivisella tavalla. Tulen käyttämään tätä mielelläni.”

Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat hämeenlinnalaisen Miranda Koskisen työ sekä summalaisen Minna Honkasen työ.

Voittaja saa kunniakirjan sekä palkkiona 1000 euroa ja muut sijoittuneet kunniakirjan sekä taiteilijakynäpakkauksen. Kilpailua ovat sponsoroineet Tauno Yli-Ruusin säätiö sekä Paperipalvelu Koskimo & Rännäli.

