Kaupungin kulttuuriavustukset vuodelle 2022 on jaettu

Tänä vuonna kulttuurijaoston jakama summa kulttuuriavustuksiin oli 120 000 euroa. Summaa on aikaisempiin vuosiin nähden hieman korotettu.

–Jaettavaa pottia kasvatettiin jälleen, sillä taide- ja kulttuurialan tukeminen tässä ajassa on meille erittäin tärkeää. Viime vuoteen verrattuna hakijoita oli saman verran, mutta haettu kokonaissumma oli jälleen suurempi. Kulttuuriavustusten määrärahaan on vuosi vuodelta yhä enemmän painetta. Vaasa kulttuurikaupunkina tarvitsee elinvoimaisia taide- ja kulttuurialan toimijoita, jotka monipuolistavat kaupungin kulttuurielämää ja tuovat toiminnallaan uusia sisältöjä kaupunkilaisille ja matkailijoille, kertoo vs. kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Sanna Bondas Vaasan kaupungilta.

Eri toimijoille jaetaan kohdeavustuksia yksittäisiin projekteihin ja toiminta-avustuksia taide- ja kulttuuriyhdistysten säännöllisen toiminnan tukemiseen. Avustukset olivat haettavissa tammikuun aikana sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

–Ilahduttavia uusia hankkeita olivat mm. elektronisen musiikin toimintaan suunnattu hakemus sekä Shakespearen sonettien toteuttaminen palvelutaloissa. Suurimmat avustusten saajat olivat Vaasa Baroque, Ylioppilasteatteri Ramppi, Skafferiet Ritz ja Elokuvakeskus Botnia, Bondas kertoo.

Avustushakemuksia saapui yhteensä 67 kappaletta, joista 38 hakemusta koski kohdeapurahaa ja 29 hakemusta toiminta-avustusta. Haettu kokonaissumma oli 283 104 euroa.

Vuodelle 2022 ei oltu määritelty erityisiä painopisteitä.

Kulttuuriavustusta saaneet toimijat (45 hakijaa):



Kohdeavustuksia saivat (23 hakijaa):

Ala-Aho Aila, yhteisömuusikkona työskentelyyn varhaisen tuen perhetyössä, 2 000 €

Björklund Tommi, albumin tekoon, 1 000 €

Dots: förening för audiovisuell konst rf, Analog Adventure –projektin kuluihin, 1 500 €

Karppinen Pekka, mobiilin studion perustaminen koulutuskäyttöön, 1 500 €

Katukulttuuri ry, Wasa Graffitilandian toteuttamiseen, 6 000 €

Lehto Ossi, näyttelykuluihin, 1 000 €

Multisilta Jenni, taiteelliseen työskentelyyn, 2 000 €

Musiikkiluokkien tuki ry, musiikkiluokkien toiminnan tukemiseen, 800 €

Palosaaren asukasyhdistys ry, Palosaari-karnevaalin järjestämiseen, 1 500 €

Pernaa Jussi, elektronisen musiikin yhdistyksen toiminnan käynnistämisen kuluihin, 1 000 €

Platform rf, Labbet-projektin kuluihin, 1 000 €

Sundén Satu, viululähettilästoimintaan, 1 000 €

Tanttari Piritta, sävellys- ja sanoitustyöhön, 1 500 €

Työryhmä Sudenmorsiamet ja Weljet, Taiteiden yön esityksen kuluihin, 500 €

Työryhmä Hjelt, Hämäläinen ja Ruiz, Ferdinand-musiikkisadun jatkotyöstämiseen, 1 000 €

Uccheddu Michele, Exploring Sounds –projektin kuluihin, 2 000 €

Vaasa-Pärnu Seura ry, Päiväkävely Pärnussa –näyttelyn kuluihin, 500 €

Vaasan kaupunginorkesterin kannatusyhdistys Bravo! ry, Shakespearen sonettien toteuttamiseen palvelutaloissa, 1 000 €

Vaasan Seta ry, elokuvailtojen järjestämiseen osana juhlavuoden toimintaa, 500 €

Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi ry, kesäteatteriesityksen kuluihin, 1 000 €

Voutilainen Kari-Pekka, Killburn-yhtyeen nauhoituskuluihin, 1 000 €

Vähäkyrö-Seura ry, museo-oppaan palkkaamiseen, 3 100 €

Toiminta-avustuksia saivat (22 hakijaa):

Ateljéförening Wasa rf, toimintaan, 1 000€

Dots: förening för audiovisuell konst rf, toimintaan, 2 000 €

Edvininpolun perinneseura ry, Korsukylän ja Taidepuiston toiminnan ylläpitoon, 600 €

Elokuvakeskus Botnia ry, toimintaan, 7 000 €

Esittävän taiteen yhdistys Soiva ry, esitystoimintaan Vaasassa, 1 500 €

Föreningen Brage i Vasa r.f., toimintaan, 6 000 €

Kpanlogo Yede ry, toimintaan, 2 000 €

Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, toimintaan, 4 000 €

Platform rf, toimintaan, 6 000 €

Ristinummen Musiikkikoulu ry, toimintaan, 4 000 €

Skafferiet rf, toimintaan, 7 000 €

Sundom Bygdeförening / Meteoria-sektionen, toimintaan, 3 000 €

Tanssimajakka ry, toimintaan, 3 000 €

Unga Scenkompaniet, toimintaan, 3 000 €

Vasa Baroque rf, toimintaan, 20 000 €

Vaasa Jazz Club ry, toimintaan, 1 000 €

Vaasan Kalevalaiset, toimintaan, 500 €

Vaasan Kamarimuusikot ry, toimintaan, 2 500 €

Vaasan Taidekerho ry, toimintaan, 1 000 €

Vaasan Taidegraafikot ry, toimintaan 1 500 €

Vaasan Taiteilijaseura, toimintaan 3 000 €

Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi ry, toimintaan, 7000 €