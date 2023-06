Kaupungin sillan (V-367) maapenkereen pintarakenteiden ylläpitokorjaus aloitetaan viikolla 27 Kristiinankaupungissa (Pohjanmaa)

Urakoitsija aloittaa työt kohteessa viikon 27 aikana ja ne pyritään saamaan valmiiksi ennen 13.7.2023 alkavia kesämarkkinoita. Työn aikana liikenne ohjataan yhdelle ajokaistalle.

Tulevalla viikolla tehdään sillalla ja sen tulopenkereellä vielä sillantarkastajan toimesta tarkastus, jossa käydään rakenteiden kunto läpi.

Sillan ja siltapenkereen kunto ja korjaustarpeet

Kaupungin sillan kunto on herättänyt paljon kysymyksiä. Itse silta on noin 30 m pitkä. Silta ja sen penger on painorajoitettu (suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän massa 25 t). Itse sillassa ei ole havaittu merkittäviä painumia. Sillan molemmissa päissä on reilun 100 m pituinen kivirakentein verhoiltu maanvarainen penger, joka on perimätiedon mukaan perustettu puurakenteiden varaan.

Tietojen mukaan sillan maatuet ja virtapilari on rakennettu 1885.

Maapenkereen osalta on aikojen saatossa havaittu tapahtuvan pientä painumaa, joka on ollut ELY-keskuksen seurannassa useita vuosia. Penkereellä ja sillalla on mittapisteitä, joiden mahdollista liikkumista seurataan säännöllisesti. Toistaiseksi ei ole havaittu mitään hälyttävää, eikä sillalle ole ollut tarvetta asettaa nykyistä alempaa painorajoitusta tai rajoittaa liikennettä sillalla. Tämänhetkisen arvion mukaan penkereellä olevat painumat viittaavat penkereen sisäiseen eroosioon, eikä toistaiseksi ole ilmennyt mittavia perustusten muodonmuutoksia.

Elokuussa 2023 on tarkoitus tehdä maaperätutkimuksia sillalta, penkereestä sekä vesialueelta sillan ja penkereen vierestä.

Kuluvan vuosikymmenen aikana sillalle ja siltapenkereelle tulisi tehdä laajempi ylläpitokorjaus. Haasteita tälle kuitenkin asettaa tiepidon niukka rahoitus sekä se, että siltapenger on korjattava nykyisenkaltaisena rakenteena, joka tuo omat haasteensa sen suunnittelulle ja korjaamiselle. Mahdollisessa sillan korjaamisen suunnittelussa tulee huomioida myös museoviranomaisten näkökannat.