Kaupungin vuokra-asuntoja aletaan vuokrata myös lyhytaikaiseen asunnontarpeeseen

Lokakuusta lähtien kaupungilta voi hakea asuntoa myös lyhytaikaiseen tilapäiseen asunnontarpeeseen, joka kestää 2–5 kuukautta. Vuokrattavat asunnot ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) taloista ja ne vuokrataan kalustamattomina.

Väistöasunnoksi putkiremontin takia tai työharjoittelua tekeville

Asuntoja vuokrataan heille, jotka todistettavasti tarvitsevat asuntoa vain lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen vuokraus sopii ratkaisuksi tilapäiseen asunnontarpeeseen, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi putkiremontti, työkomennus tai työharjoittelu. Lyhytaikainen tarve on hakuvaiheessa oltava todennettavissa.

Asuntoihin määräajaksi tehtyä vuokrasopimusta ei voi jatkaa alun perin sovittua jaksoa myöhemmälle ajalle, vaikka vuokralaisen tilapäinen asuntotarve jatkuisikin tätä pidempään.

Erikokoisia asuntoja ympäri kaupunkia

Asuntoja tulee tarjolle tänä vuonna 100–150 ja ne sijaitsevat ympäri kaupunkia Hekan taloissa. Asunnot ovat kaikenkokoisia ja kohtuuhintaisia: esimerkiksi kaksioiden vuokrat ovat tavallisesti noin 500 – 800 euroa. Lyhytaikaisen asukkaan on mahdollista varata oma autopaikka tai saunavuoro, jos sellaisia on vapaana. Ensi vuonna tarkoituksena on tarjota jopa500 asuntoa lyhytaikaisesti vuokralle.

Lyhytaikaiseen tarpeeseen vuokrattavat asunnot ovat Hekan väistöasuntokäyttöön varaamia asuntoja, jotka ovat väliaikaisesti tyhjillään. Asuntoihin muuttaa Hekan asukkaita sellaisista Hekan taloista, joihin tehdään niin iso remontti, että asunnoissa ei voi remontin aikana asua.

Hae asuntoa Vuokraovi.comista

Lyhytaikaisia asuntoja haetaan Vuokraovi-sivustolta, jonka kautta asuntoja haetaan asuntokohtaisesti. Asunnot pyritään välittämään hakijoille, jonka tarve asunnolle vastaa mahdollisimman hyvin asunnon tyhjänäoloaikaa. Uudet asukkaat lyhytaikaisiin vuokrasuhteisiin valitaan tilapäisen asunnontarpeen perusteella hakemusjärjestyksessä. Valinnat tekee Kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut.

Asunnot löytyvät osoitteesta https://www.vuokraovi.com/yritykset/uusimaa/helsingin-kaupunki--asuntopalvelut/kohteet-vuokra-asunnot/166