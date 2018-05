Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.5.2018

Kehä I:n eritasoliittymä Pohjois-Tapiolassa sujuvoittaa liikenteen 9.5.2018 08:38 | Tiedote

Tapiolan ja Otaniemen yhtymäkohtaan Maarinsolmuun suunnitellaan eritasoliittymää, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikenteen. Kalevalantien, Kehä I:n ja Tekniikantien valo-ohjattu risteys on ruuhkautumassa yhä pahemmin, joten tarve eritasoliittymän rakentamiselle kasvaa jatkuvasti. Risteyksen sijainti on liikenteen kannalta kriittinen Aalto-yliopiston ja Keilaniemen yrityskeskittymän tuntumassa. Alueen kehittämistä vauhdittavat länsimetro sekä Raide-Jokeri, jonka pysäkki tulee Otaniemeen Maarinsolmun tuntumaan. Sekä Otaniemi että Keilaniemi kasvavat voimakkaasti.