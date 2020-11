Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.11.2020

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän talousarvioehdotus 2021: Espoo turvaa palvelut kuntalaisille, vaikka korona tuo merkittäviä haasteita 29.10.2020 17:00:00 EET | Tiedote

Koronaviruspandemia on heikentänyt työllisyystilannetta sekä kunnallis- sekä yhteisöveron tuotto-odotuksia samalla, kun erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutarve on kasvanut. ”Kaupunki turvaa espoolaisten palvelut myös haastavana aikana. Henkilöstö on kehittänyt uusia digitaalisia palveluja, omaksunut uudet etätyötavat ja pystynyt nopeasti vastaamaan espoolaisten tarpeisiin. Palvelujen kehittämistä ja digitalisointia jatketaan tulevina vuosina”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.