Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.10.2018

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan viisi asemakaavaa, joiden alueet liittyvät Espoonkartanoon ja rajoittuvat Kehä III:een. Tavoitteena on mahdollistaa Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sopeutuvaa, laadukasta pientalorakentamista osana Suur-Kauklahden paikalliskeskusta.

Espoonkartanonmäen asemakaavalla suojellaan Espoonkartanon kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. Mynttilän asemakaava mahdollistaa uuden, kylämäistä asutusta täydentävän asuinrakentamisen Mynttilän alueelle. Jaakkolanpellon asemakaava osoittaa maltillisesti uutta rakennusoikeutta alueen täydennysrakentamiselle. Finnsinmäen alueelle osoitetaan pääasiassa asuinpientalojen korttelialueita ja mittakaavaltaan pientalojen kaltaisia kortteleita. Järvikylän koulu säilytetään, minkä lisäksi varataan alue päiväkodin rakentamiseksi. Holkenin asemakaavassa uuden Holkenintien molemmille puolille rinteeseen sijoittuu korkeatasoisia asuinpientalojen korttelialueita. Holken pihapiireineen säilytetään. Yhteensä kaavat merkitsevät noin 400 pientaloasunnon rakentamismahdollisuutta.

Kaupunginhallitus päätti myös kehottaa teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään neuvottelut Ely-keskuksen kanssa sujuvien kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien toteuttamiseksi Finnsinmäen alueelta Kauklahteen parantamalla Kauklahdensillan kautta kulkeva yhteys turvalliseksi. Sujuvat ja turvalliset yhteydet tulee varmistaa samanaikaisesti kaavan toteutumisen kanssa.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki hakee Big Data Value Association (BDVA) -yhteisön täysjäsenyyttä. Big Data Value Association on globaali, alan johtava ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää eurooppalaista big data -tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 syyskuun kuukausiraportin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Friisinniityn asemakaavan muutoksen Olarissa. Muutos mahdollistaa pysäköinnin siirtäminen pihalle liikerakennuksen alaisesta tilasta ja tilan ottaminen liiketilakerrokseksi. Läntisin osa kaava-alueesta otetaan puistoalueeksi ekologisen yhteyden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupunginhallitus palautti esittelijän ehdotuksesta Finnoon keskuksen asemakaavan kaupunkisuunnittelulautakunnalle, koska on esitetty epäilyjä, onko asian käsittelyprosessi lautakuntavaiheessa vastannut kaikilta osin hyvää hallintokäytäntöä. Lautakuntakäsittely on syytä uusia, jotta mahdollinen valitusperuste tältä osin poistuu. Finnoon keskuksen asemakaava käsittää Finnoon metroaseman ympäristöineen sekä voimalaitosalueen ja suojeltavan lintukosteikon.

Vastaus valtuustokysymykseen Espoon hiilineutraaliustavoitteesta palautettiin.