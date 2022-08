Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.8.2022

Valtuustoaloitteeseen venäläisten ystävyyskaupunkien suhteiden purkamisesta todetaan, että Espoo on 3.3.2022 katkaissut ystävyyskaupunkisuhteet Hatsinan ja Sotsin kaupunkien kanssa.

Valtuustoaloitteen hybridi- ja sähköautojen latauspisteiden lisäämiseksi kaupungin julkisten tilojen yhteyteen vastauksessa todetaan, että toimivaksi on todettu toimintamalli, jossa kaupunki vastaa infran rakentamisesta ja latausoperaattori on vastaa latauspalvelusta, eli latauslaitteista, niiden operoinnista ja huollosta. Espoo selvittää parhaillaan sähköautojen latauspisteiden toteuttamismallia yleisillä katualueilla ja julkisten tai puolijulkisten kiinteistöjen alueilla. Tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään latauksen järjestämisessä markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja -tuottajia. Lisäksi kaupunki selvittää latauspisteiden lisäämisen mahdollisuutta kaupungin omissa tuotantotiloissa, jotta voidaan mahdollistaa kaupungin omien tuotantoautojen latausmahdollisuus työpäivien aikana.

Kaupunginhallitus päätti perustaa Kiinteistö Oy Finnoonsillan Parkki -nimisen osakeyhtiönyhdessä Sato-Pysäköinti Oy:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Espoon Asunnot Oy:n kanssa. Pysäköintiyhtiön on tarkoitus toteuttaa pysäköintilaitos Hannukseen Finnoon alueelle.

Lisäksi kaupunginhallitus kuuli selostukset suun terveydenhuollosta, Ukrainan ja Suomessa olevien ukrainalaisten tilanteesta ja sekä Henttaan tilannekatsauksen.

