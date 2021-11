Kaupunginhallitus: Asemakaavamuutoksia Keilaniemeen ja Kiviruukin alueelle

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman, jossa on huomioitu valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos. Valtuusto käsittelee budjettia 8.12.2021.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Keilaniemi - Kägeludden asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa toteutumattoman asuintornin sijaan aiemmin suunniteltua monipuolisemman hybridirakennuksen sijoittumisen keskeiselle paikalle. Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle maamerkkirakennus, joka sopeutuu osaksi Keilaniemen korkean rakentamisen alueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta. Suunnitelma sijoittuu metroaseman sisäänkäynnin ja rakenteilla olevan pikaraitiotien välittömään läheisyyteen. Rakennuksen ja ympäristön suunnittelussa tavoitellaan erityisesti luontevaa kytkeytymistä katutilaan sekä Keilaniemenpuiston kansitasoon näihin avautuvilla palvelu- ja liiketiloilla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Ruukinhuhta - Brukssveden asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos mahdollistaa modernin koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan osaamiskeskittymän rakentamisen. Korttelista tavoitellaan kehittyvälle Kiviruukille merkittävää elinvoimatekijää, joka lisää alueen työpaikkaomavaraisuutta Kivenlahden metron välittömässä läheisyydessä. Alueella on käynnissä Cleantech Garden -niminen hanke, jossa kehitetään bio- ja kiertotalouden osaamiskeskittymää.

Kaupunginhallitus päätti, että Tiistilän koulu ja päiväkoti -hankkeen toteuttaminen rakennustöineen voidaan käynnistää ja solmia hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Se sisältää yhtenäiskoulun ja 8-ryhmäisen päiväkodin. Hanke toteutetaan suurelta osaltaan puurakenteisena uudisrakennuksena purettavan nykyisen koulurakennuksen paikalle. Koulussa on 990 oppilaspaikkaa sekä päiväkodissa 168 rakenteellista päivähoitopaikkaa. Projektinjohtourakan tavoitehinta on 38,37 milj. euroa. Hankkeen tavoitteena on valmistuminen toukokuussa 2024.