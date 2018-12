Kaupunginhallitus asetti nuorisoneuvoston vuodeksi 2019

Peruskoulun päättävistä 92 prosenttia siirtyi tutkintotavoitteiseen koulutukseen 17.12.2018 11:31 | Tiedote

Helsingissä peruskoulun päättäneiden nuorten välitön siirtyminen toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen on kohentunut 2010-luvulla. Viime vuosina kehityskulku on tasoittunut, ja vuoden 2018 yhteishakutietojen mukaan jatkokoulutukseen siirtyneiden osuus on vähentynyt.