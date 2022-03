Kaupunginhallitus: Bemböle förskola ja Bemböle skola lakkautetaan

Bemböle förskolan ja Bemböle skolan toiminnan lakkauttaminen on perusteltua oppimisympäristön, opetuksen järjestämisen, oppilaiden hyvinvointia edistävien palveluiden saatavuuden, johtamisen ja talouden kannalta sekä valtuuston Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaista. Päätös edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että koulunvaihto sujuu joustavasti ja että oppilaiden ja perheiden toiveet otetaan huomioon prosessissa. Perheitä on kuultava ja erityistä painoarvoa on annettava koulumatkoille ja kaverisuhteille. Tavoitteena on, että kaikkien oppilaiden koulumatka on turvallinen ja heillä on mahdollisuus jatkaa hyviä kaverisuhteita.

Kaikki ne oppilaat, jotka ovat nyt Bemböle skolan tai Bemböle förskolan oppilaita, saavat valita, mihin kouluun he siirtyvät. He voivat valita joko lähikoulunsa (sekä aikaisemman oppilasalueen mukaan että uuden), Karamalmens skolan, Rödskogs skolan tai Lagstads skolan.

Kaverisuhteet on otettava huomioon ja oppilaiden on saatava jatkaa samalla luokalla niiden oppilaiden kanssa, joihin he ovat luoneet vahvoja ystävyyssuhteita oman vuosiluokkansa sisällä. Oppilaiden on saatava esittää toiveita siitä, kenen kanssa he haluavat olla samalla luokalla, ja nämä toiveet on otettava huomioon, kun oppilaita määrätään olemassa oleviin ryhmiin.

Niihin oppilaisiin, jotka ovat hakeneet paikkaa Bemböle förskolasta lukuvuodelle 2022-2023, on otettava yhteyttä ja heille on tarjottava mahdollisuutta tehdä uusi esikouluhakemus.

Nyt Bemböle skolaa käyvien oppilaiden perheiden muut toiveet on otettava huomioon mahdollisuuksien rajoissa. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Bemböle skolan rakennuksen tulevan toiminnan suunnittelu käynnistetään välittömästi koulun lakkauttamispäätöksen jälkeen ja varmistetaan, että rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät myös tulevaisuudessa. Kaupunginhallitus toivoo seuraavaa:Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Bemböle skolan rakennuksen tulevan toiminnan suunnittelu käynnistetään välittömästi koulun lakkauttamispäätöksen jälkeen ja varmistetaan, että rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät myös tulevaisuudessa.

Takaus Kalevan kisojen 2025 järjestämistä varten

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto myöntää 120 000 euron omavelkaisen takauksen Espoon Tapiot ry:lle ja Esbo Idrottsförening rf:lle Kalevan kisojen 2025 järjestämisoikeuden maksua varten.

Espoon Tapiot ry ja Esbo Idrottsförening rf hakevat Suomen Urheiluliitolta (SLU) Kalevan kisojen järjestämisoikeutta Espooseen kesälle 2025. Suomen Urheiluliiton edellyttämä korvaus kisojen järjestämisoikeudesta on 120 000 euroa. Espoon Tapiot ry ja Esbo Idrottsförening rf ovat laatineen kisojen järjestämisestä talousarvion, jonka mukaan kisoista saatavat tuotot kattaisivat järjestämisoikeuden kustannukset. SLU edellyttää kuitenkin takauspäätöstä tai muuta järjestäjien tai ulkopuolisen tahon antamaa taloudellista takuuta järjestämisoikeuden summasta jo kisahakemuksen yhteydessä. Vakuus realisoituisi, jos kilpailujen taloudellinen tuotto ei kata kyseistä summaa.

Matinkylän Jääurheilukeskukselle takaus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Espoon Jääurheilun Tuki ry:n Matinkylän Jääurheilukeskuksen rahoittamiseksi otettavalle lainalle. Projektin kokonaiskustannusten nousun vuoksi Espoon Jääurheilun Tuki ry on anonut Espoon kaupungin 1 800 000 euron omavelkaista takausta 5 vuoden laina-ajalla Matinkylän Jääurheilukeskuksen rakennuskustannusten kattamiseksi. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 25 293 950 euroa.

Liikunta- ja urheiluseuroille koronatukea

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ylimääräisen koronatuen liikunta- ja urheiluseuroille. Liikunta- ja urheiluseuroja tuetaan koronapandemian vuoksi seuraavin toimenpitein. Tuki on laskettu ajalle 28.12.2021-13.2.2022, jolloin sulkupäätökset ovat olleet eritasoisesti voimassa.

Kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa ylimääräisellä avustuserällä, joka on yhteensä maksimissaan 400 000 euroa. Avustuserästä osoitetaan koronatappioiden korvaamiseen erillisten selvitysten perusteella 330 000 euroa ja yleisavustusperiaatteiden mukaan 70 000 euroa.

Lisäksi urheiluseurojen markkinointitukea nostetaan ylimääräisellä 100 000 eurolla huippu-urheiluseuroille koronasta aiheutuvien haasteiden vähentämiseksi (katsojatulojen poistuminen) ja konkurssiuhan torjumiseksi. Katsojatulomenetyksistä pyydetään erillinen selvitys.

Jääurheilun Tuki ry:lle korvataan sille koronasta aiheutuvat tappiot enintään 60 000 eurolla. Korvaukset maksetaan tilintarkastajan vahvistaman erillisen selvityksen perusteella.

Asia 11 Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 ja ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.