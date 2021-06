Kaupunginhallitus: Elinvoimajohtajaksi Mervi Heinaro

Jaa

Kaupunginhallitus päätti valita elinvoimajohtajan vakinaiseen virkaan Mervi Heinaron. Elinvoimajohtaja johtaa 1.8.2021 aloittavaa uutta Elinvoiman tulosaluetta, jonka tavoitteena on kaupungin elinvoiman vahvistaminen sekä yhteistyön syventäminen sidosryhmien kanssa.

Tulosalue muodostuu kolmesta tulosyksiköstä; elinkeino ja työllisyys -tulosyksiköstä, kulttuurin tulosyksiköstä ja liikunnan ja urheilun tulosyksiköstä.

Elinvoimajohtajan virka oli haettavana 29.4.2021-17.5.2021 ja virkaa haki määräaikaan mennessä 66 henkilöä. Valinnassa korostettiin mm. yritys-, yliopisto- ja AMK-tutkimus- ja innovaatiokentän tuntemusta, johtamiskokemusta, strategista kehittämisotetta, kokemusta kansainvälisten verkostojen ja kehittämishankkeiden johtamisesta sekä julkishallinnon tuntemusta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen tavoitekustannus on 6,36 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. sopimukset solmia. Metsolan päiväkoti sijaitsee Tapiolassa, osoitteessa Kelohongantie 6 ja korvaa vanhan päiväkotirakennuksen. Sen tilat suunnitellaan kuudelle 0-6-vuotiaiden lasten ryhmälle. Rakennukseen tulee 126 varhaiskasvatuspaikkaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Pohjankulma, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) kaksi rakennusta, joissa on viisi asuinkerrosta. Louhentien suuntaan olevassa rakennuksessa on lisäksi puoli kellarikerrosta maan päällä. Kaava mahdollistaa kolme pysäköintitasoa pihan ja rakennusten alle. Kaavan rakennusoikeus on 3 500 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan rakennusten julkisivujen tulee olla laadukkaita ja viimeisteltyjä ja niiden jäsentelyn ja materiaalien tulee luontua Tapiolan valtakunnallisesti merkittävään ympäristöön. Tontilla on nykyisin tasakattoinen punatiilinen toimistorakennus, joka on valmistunut vuonna 1990.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

