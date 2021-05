Kaupunginhallitus esittää Helsingin osallistumista Lentorata-Porvoo-Kouvola -raideyhteyttä suunnittelevaan Itärata Oy -hankeyhtiöön

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 31.5.2021 kokouksessaan omalta osaltaan Helsingin osallistumisen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Esityksen mukaan kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Lentorata-Porvoo-Kouvola -raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan Itärata Oy -hankeyhtiöön, ja merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään neljällä miljoonalla eurolla.

Uuden Helsingistä itään suuntautuvaan Lentorata-Porvoo-Kouvola -yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Itärata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. Osakassopimusneuvotteluissa olivat mukana valtion lisäksi 25 kaupunkia ja kuntaa.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Kouvolan välisen, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Porvoon kautta kulkevan, uuden raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Pasilan ja Keravan välisen ns. Lentoradan suunnittelu ja toteutus. Lentoradan suunnittelun edistäminen rakentamisvalmiuteen asti on erillisen yhtiön (Suomi-rata Oy) vastuulla.

Valmistuessaan Itärata palvelee pääkaupunkiseutu mukaan lukien lähes kahta miljoonaa ihmistä. Itärata varmistaisi nopeat ja sujuvat yhteydet Helsingistä itäiseen Suomeen ja Pietariin. Samalla rataverkolle saataisiin lisäkapasiteettia, joka parantaisi myös tavaraliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia. Liikennevirtojen siirtymisellä raiteille on myös ilmastovaikutuksia.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Tukkutorin toimintojen järjestäminen etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtämistä toimintaa jatkavalle uudelle osakeyhtiölle niin, että kaupunki vuokraa perustettavalle yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset ja maa-alueet. Uusi yhtiö yhdistää Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnot.

Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen välillä on synergioita, joita yhdistämisellä voidaan saavuttaa. Uuden yhtiön on tarkoitus toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia, kulttuurillisia ja kaupunkistrategisia tavoitteita kaupungilta vuokraamissaan tiloissa ja alueilla. Kaupunki haluaa jatkossa panostaa entistä enemmän urbaanien kaupunkialueiden, kuten torien, kauppahallien ja Tukkutorin, kehittymiseen sekä suojeltujen keskustarakennusten arvon mukaiseen hyödyntämiseen.

Uusi yhtiö on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen niin, että se huolehtii tulevan yhdistetyn toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Uuden yhtiön varsinainen operatiivinen toiminta on tarkoitus aloittaa 1.1.2022.

Pelastuslaitokselle 25 uutta palomiehen virkaa

Kaupunginhallitus päätti perustaa 25 uutta palomiehen virkaa pelastuslaitokselle. Virat on tarkoitettu pelastustoiminnan palvelutason kehittämiseksi ja uusien pelastusasemien ja pelastusyksiköiden resursoinniksi. Virat perustetaan 1.7.2021 lukien, ja niiden tehtäväkohtainen palkka on 2139,59 euroa kuukaudessa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi