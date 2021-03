Kaupunginhallitus hyväksyi Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämisen aiesopimuksen

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 8.3. kokouksessaan Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskevan aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopijapuolten yhteinen näkemys hankkeen tärkeimmistä reunaehdoista, joiden täyttyessä hanketta voidaan kehittää edelleen.

Elielinaukion kehittämisen tarkoituksena on tiivistää Elielinaukion ja Asema-aukion alueen kaupunkirakennetta ja synnyttää täydennysrakentamalla vetovoimainen ja elävä osa keskustaa, johon sijoittuu työpaikkoja, majoituspalveluita, kauppaa, vapaa-ajan toimintoja sekä kohtaamispaikkoja.

Aiesopimuksen sopijaosapuolet ovat Helsingin kaupunki ja Elielinaukion kehitys Oy, jonka muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR-Yhtymä, SOK, Exilion sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners.

Helsinki on varannut Elielinaukion ja Asema-aukion alueen ideasuunnittelua varten keväästä 2017 alkaen. Varausta on jatkettu vuoden 2023 loppuun.

Helsinki liittyy Urban20-verkostoon

Helsinki on päättänyt liittyä Urban20-verkoston osallistujakaupungiksi. Urban20 (U20) -verkosto on Buenos Airesin aloitteesta vuonna 2018 käynnistynyt verkosto, jonka tavoitteena on nostaa kaupungeille tärkeitä globaaleja teemoja maailman keskeisten maiden muodostaman G20-ryhmän asialistalle.

Helsinki on osallistunut U20-verkoston toimintaan sen perustamisesta lähtien ja muun muassa ollut mukana verkoston pormestarien huippukokouksissa. Jäsenyys helpottaa Helsingin osallistumista ja vahvistaa kaupungin vaikutusmahdollisuuksia keskeisessä kaupunkiagendaa edistävässä globaalissa verkostossa.

U20-verkoston jäsenyyteen ei liity jäsenmaksua.

Päätös Helsingin luonnontiedelukiolle vuokrattavista tiloista etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan tilojen vuokraamisen Helsingin luonnontiedelukion käyttöön Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta. 20 vuoden vuokra-ajalta kokonaisvuokra on yhteensä 39 433 800 euroa.

Päätös koskee kolmea vuokrasopimusta: 1) vuokrasopimus lukion käyttöön toteutettavasta uudisrakennuksesta osoitteessa Pietari Kalmin katu 5, 2) sopimus yliopiston opetustilojen tuntiperusteisesta käytöstä ja 3) sopimus yliopiston liikuntatilojen tuntiperusteisesta käytöstä. Vuokrattavat tilat omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Vuokrattavilla tiloilla korvataan Helsingin luonnontiedelukion nykyiset vuokratilat osoitteessa Mäkelänkatu 84. Luonnontiedelukio tarvitsee isommat tilat opiskelijamäärän kasvaessa. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin täytä lukion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.

Tavoitteena on, että uudisrakennus on valmis vuoden 2023 toukokuun loppuun mennessä ja että lukio-opetus voi alkaa kampuksella saman vuoden elokuussa.

Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

