Kaupunginhallitus hyväksyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen periaatteet

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Kaupunginhallitus hyväksyi, että Espoon kaupunginhallitus toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomaisena sekä päätti, että Espoon kaupunki järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon periaatteen. Valmistelutoimielimeen nimetään yhdeksän jäsentä varajäsenineen, puheenjohtajana toimii Espoon perusturvajohtaja.



Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolaki edellyttää, että hyvinvointialueille perustetaan väliaikaiset valmistelutoimielimet. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Länsi-Uudenmaan kunnat ja pelastuslaitos päättävät asiasta elokuun aikana. Tavoitteena on, että Espoon kaupunginhallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen 23.8.2021.



Lisäksi alueen luottamushenkilöt muodostavat seurantaryhmän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi. Seurantaryhmä nimetään syyskuussa. Länsi-Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat jatkavat yhteisiä kokouksiaan.



Valmistelutoimielimen tehtävänä on voimaanpanolain 10 § mukaan yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:



1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.



---

Luottamuselinten vaaleja koskevat asiat (asiat 4-16) jätettiin pöydälle. Asian 9 (Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja sen jaoston vaali) osalta kaupunginhallitus päätti pöydällepanon lisäksi seuraavaa: Paikkajakoa koskevissa valtuustoryhmien neuvotteluissa on sovittu, että lautakunnassa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan päätösehdotukseen tätä koskevan muutoksen siten, että myös toinen varapuheenjohtaja voidaan valita valtuustossa samalla, kun lautakunnan kokoonpanosta päätetään.



Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.



