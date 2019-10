Kaupunginhallitus käsittelee Espoon talousarvion kehystä ja veroprosentteja maanantaina

Karhun maalaamaa taidetta Galleria Annassa Sellon kirjastossa 10.10.2019 10:06:40 EEST | Tiedote

Maailmankuulu Juuso on parikymppinen ruskeakarhu Kuusamon Suurpetokeskuksesta. Juuson taidetta on myyty tuhansien eurojen hintaan arvotaiteen huutokaupoissa. Nyt sitä on nähtävillä Sellon kirjastossa 14.10 - 2.11.