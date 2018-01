Kaupunginhallitus myönsi määrärahan maahanmuuttajien työllistymisen nopeutumiseksi

Länsimetron tuomat vaikutukset on jo ennakoitu asuntomarkkinoilla 25.1.2018 11:14 | Tiedote

Länsimetron avajaisia vietettiin viimein marraskuussa 2017, mutta uusi metrolinja on vaikuttanut asuntomarkkinoihin tämän asemien naapurustoissa jo vuosia. Helsingin kaupunginkanslian tuoreen tutkimuksen mukaan länsimetro on nostanut asuntojen hintoja noin neljä prosenttia uusien asemien välittömässä läheisyydessä, missä metron aiheuttama säästö matka-ajoissa on ilmeisin.