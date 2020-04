Kaupunginhallitus myönsi Töölön varikon kunnostamiselle lisää rahaa

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi enimmäishinnan korottamisen Töölön raitiovaunuvarikon kunnostamisen hankesuunnitelmalle. Hankesuunnitelma sisältää raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen.

Alkuperäinen enimmäishinta oli hieman alle 5 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa. Korotuksen jälkeen enimmäishinta on hieman yli 7 miljoonaa euroa.

Enimmäishinnan ylitys johtuu hankkeen laajuuden sekä teknisen ja toiminnallisen laatutason huomattavasta noususta. Mannerheimintien ja Eino Leinon kadun kulmassa sijaitseva Töölön raitiovaunuvarikko on rakennettu vuonna 1919. Rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja se on suojeltu vuonna 1989. Kunnostushankkeen toivotaan valmistuvan kevään 2020 aikana.

Tapulikaupunkiin suunnitteilla liikuntahalli palloilulajeille

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapulikaupungin liikuntapuistossa sijaitsevan noin 7 000 neliömetrin suuruisen alueen vuokraamisen Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle. Alue vuokrataan 31.12.2043 asti.

Vuokrattavalle alueelle rakennetaan liikuntahalli, johon on suunniteltu kaksi salibandykenttää erilaisten palloilulajien tarpeisiin sekä liikunta-alue lasten, nuorten ja aikuisten voimistelulle. Liikuntarajoitteisille on suunniteltu esteettömät sosiaalitilat. Liikunta- ja sosiaalitilojen lisäksi halliin tulee kahvio.

Palloilu- ja voimistelulajeille sopivista liikuntapaikoista on ollut pulaa erityisesti Pohjois- ja Koillis-Helsingissä. Tilojen puute on hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja rajannut harrastajamäärien kasvua. Tapulin Liikuntakeskus Oy:n hallihanke lisää liikuntatoimintaa alueella ja esteettömiksi suunniteltujen tilojen myötä kohentaa myös toimintarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia.

