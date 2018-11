Kaupunginhallitus päätti tonttien varaamisesta asuntohankkeita varten

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11. varata useissa eri kaupunginosissa sijaitsevia tontteja asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tonttihakuja tai tonttikilpailuja varten. Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle kahta asemakaavamuutosta sekä Malminkartanon päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman hyväksymistä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) vuonna 2016. Ohjelman mukaan Helsingin kaupungin asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 6 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 4 320 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset asuntotuotannon määrä nostamiseen 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Varauspäätös käsittää tontteja yhteensä noin 4 780 asunnon rakentamista varten, eli noin 8 800 asukkaalle. Tontit sijaitsevat seuraavissa kaupunginosissa ja alueilla:

Sörnäinen, Kalasatama

Länsisatama, Jätkäsaari

Koskela

Haaga

Munkkiniemi, Talinranta

Kaarela

Malmi

Suutarila

Herttoniemi

Vartiokylä

Mellunkylä

Laajasalo

Vuosaari

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle Malminkartanon päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman hyväksymistä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle asemakaavamuutoksia Itä-Pasilan Asemamiehenkatu 3:ssa sekä Puusepänkadun kortteleissa Herttoniemessä.

Kaikki kaupunginhallituksen 5.11.2018 kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta. Kaikki kaupunginhallituksen päätösariakirjat löytyvät täältä.

Maisa Hopeakunnas

Tiedottaja, Helsingin kaupunginkanslia

P. 040 509 6410

maisa.hopeakunnas@hel.fi