Kaupunginhallitus: Skatanniityn kaavoitus omakotialueeksi käynnistyy

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään toimenpiteet Skatanniityn kaavoittamiseksi ympäristöönsä sopeutuvaksi omakotitaloalueeksi, jonka yhteyteen suunnitellaan riittävästi viheraluetta.

Kaupunginhallitus päätti todeta, että Skatanniittyyn ei ole edellytyksiä kaavoittaa uutta laajaa veneiden talvisäilytysaluetta ja kehottaa teknistä ja ympäristötoimea yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa jatkamaan selvitystyötä veneiden talvisäilytyspaikkojen ratkaisuksi. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Skatanniityn kaavoittamiseksi ympäristöönsä sopeutuvaksi omakotitaloalueeksi, jonka yhteyteen suunnitellaan riittävästi viheraluetta.

Skatanniitty sijaitsee Suvisaaristossa, Svinön saarella. Alue on nykyisin rakentamatonta, pääosin hoitamatonta metsää. Skatanniityn välittömässä ympäristössä on Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavan nojalla toteutettua väljää ja huvilamaista pientaloasutusta, joka käsittää lähes koko Skatan rantavyöhykkeen. Alueella on voimassa Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava (lainvoimainen 1989). Skatanniitty on osoitettu pääosin ryhmäpuutarhaksi ja yleistä pysäköintiä palveleviksi pysäköintialueiksi. Näiltä osin osayleiskaava ei ole toteutunut. Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 2010) Skatanniityn alue on osoitettu pientaloalueeksi.

Espoon eteläosissa on viime vuosina kaavoitettu suhteellisen vähän uusia pientalotontteja, koska on keskitytty metron varren tehostamiseen kerrostaloasutuksella. Eri asumismuotojen saatavuuden turvaamiseksi on perusteltua kaavoittaa uutta pientaloasutusta myös Espoon eteläosiin. Skatanniitty sijaitsee pientaloasumisen kannalta edullisesti ja ympäristö soveltuu laadukkaalle omakotirakentamiselle.

Kaupunginhallitus päätti Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelun eteenpäin viemisestä seuraavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.5.2021 päätöksen mukaisesti valmistellun kaavarajauksen sekä tehdyt tarkistukset kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin (ks. liitteet esityslistan/pöytäkirjan yhteydessä: Kaupunginhallitus 10.5.2021, Asia 17). AT-alueiden kaavamääräyksiin lisättiin kolmanneksi momentiksi seuraava: Tavoite on, että alueet pääsääntöisesti asemakaavoitetaan. Kehittämissuosituksiin lisättiin: AT-alueiden asemakaavoitus on tarkoituksenmukaista etenkin silloin, kun AT-alue muodostaa kylämäisen kokonaisuuden tai kun AT-alue kytkeytyy asemakaavoitettavaan A3-alueeseen.

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon Kaitaan metrokeskuksen asemakaavan muutosta koskevasta valituksesta. Annettavassa lausunnossa katsotaan perustellusti, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia lakiin perustuvia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava.

Lisäksi kaupunginhallitus hylkäsi neljä oikaisuvaatimusta, jotka on tehty kaupunginhallituksen päätöksestä 14.12.2020 § 411 hyväksyä maankäyttösopimus ja esisopimus koskien Kaitaan metrokeskuksen asemakaavan muutosta. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportointi sekä ohjelman päivitys (asia 6) palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että ohjelma viimeistellään tarkastellen siinä myös koronan jälkeisen ajan ”uutta normaalia”, tulossa olevaa organisaatiomuutosta sekä ohjelman luonnetta nyt selostukseen kirjatulla tavalla tulevaisuusorientoituneena henkisenä jalustana, jossa ei oteta kantaa yksittäisiin hankkeisiin, vaan ne käsitellään vakiintuneen hallintotavan mukaisesti luottamushenkilöelimissä ja talousarvioprosessissa. Ennen ohjelman tuomista kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi asia käsitellään myös kulttuurilautakunnassa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

