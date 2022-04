Kaupunginhallitus: Tapiolan Kellovasaran toimistotalon paikalle asuntoja

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinrakentamiseen soveltumattoman toimistorakennuksen purkaminen ja uuden asuinkerrostalon rakentaminen. Rakennusoikeus nousee 2 150 kerrosneliömetriin nykyisestä 1 400 kerrosneliömetristä ja rakennuskorkeus kolmesta kerroksesta viiteen kerrokseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmat. Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Ohjelmat ovat kehittämisen, kokeilemisen ja oppimisen alustoja, joiden avulla haetaan ratkaisuja valtuustokauden keskeisiin haasteisiin ja kehittämiskokonaisuuksiin yhdessä kaupungin toimijoiden, asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Huolehdin siitä, että päätökseni edistävät yhdenvertaisuutta. Puutun rasistisiin tilanteisiin sekä väkivaltaan ja vihaan yllyttäviin puheisiin ja tekoihin. Kohtaan ihmisen. Tutustun ja yritän nähdä asian toisen näkökulmasta. Huomaan ennakkoluuloni. Haluan oppia toimimaan paremmin. Kuuntelen, lisään ymmärrystäni ja tietoani rasismista ja syrjinnästä sekä opin.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi rasismin vastaisen sitoumuksen ja toteaa, että kukin valtuutettu voi vapaaehtoisesti allekirjoittaa sitoumuksen:Valtuusto hyväksyi 25.10.2021 Espoo-tarinan, joka on kaupungin strategia. Espoo-tarinassa korostetaan, että jokainen Espoossa asuva on espoolainen ja rasismiin on nollatoleranssi.