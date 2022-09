Kaupunginhallitus: Vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus

Toimintaympäristön suurista haasteista huolimatta Espoon talous toteutuu huomattavasti talousarviossa oletettua parempana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimakkaasti heikentänyt talouden kasvunäkymiä. Talouden tasapainotuksen ja tuottavuuden sopeuttamisohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestävän tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeutumiseksi. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista on määrätietoisesti jatkettava ja tehostettava, jotta Espoon kaupunkikonsernin talous saadaan kestävään tasapainoon asukkaiden peruspalvelut turvaten.

Vuodelle 2022 on asetettu tuottavuustavoitteeksi 25,7 milj. euroa, tuottavuustavoitteet sisältyvät talousarvioon. Tilanteessa 31.7.2022 ennustetaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan 26,4 milj. euroa.

Tuloksen ennustetaan heinäkuun tilanteessa toteutuvan 185 milj. euron tasolla (ilman sairaalan kertaluonteista myyntituottoa 111 milj. euroa). Investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 287 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 283 milj. euroa. Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä urakkatarjousten saatavuus ja hintataso ovat vaikuttaneet toimitilojen investointihankkeisiin ja joidenkin hankkeiden aloituksia on siirtynyt. Vuodelle 2022 talousarviossa on budjetoitu 220,0 milj. euron lainanottovaltuus. Hyvästä verotulokehityksestä johtuen vuoden 2022 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen muutokset:

Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys 450 000 euroa

Kasvun ja oppimisen lautakunta, varhaiskasvatus, määrärahan lisäys 680 000 euroa

Svenska rum -lautakunta, varhaiskasvatus, määrärahan lisäys 68 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 190 000 euron määrärahan siirron Svenska Rum-lautakunnan kone- ja kalustoinvestoinneista kasvun ja oppimisen lautakunnan kone- ja kalustoinvestointeihin. Määrärahan käytöstä on tehty uusi suunnitelma, jonka määrärahat käytettäisiin Niipperin koulun liikuntatilan varusteluun, Pisan päiväkodin kalustamiseen sekä peruskoulujen ja lukioiden kaluston uusimiseen.

Osavuosikatsaus 2/2022 esityslistan liitteenä

Kaupunginhallitus päätti antaa vastauksen valtuustokysymykseen eri alueiden eriytymiskehityksen torjumisesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus kiirehtii Espoon asunto-ohjelman ja maankäytön periaatteiden tuomista poliittiseen päätöksentekoon, jotta alueiden väliseen eriytymiseen ja Espoo kestävään kasvuun voidaan vaikuttaa asuntopoliittisilla toimenpiteillä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Kaupunginhallitus kuuli selostuksen Kulttuurikeskuksen hankesuunnittelun tilanteesta sekä paloasemien myynnin valmistelusta.

