Kaupunginhallitus: Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus

Käyttötalouden tasapaino heikkenee - toimintatuotot pienenevät ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion

Yleinen talouden epävarmuus heijastuu toimintatuottojen kertymään. Ulkoisten toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion merkittävästi. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on maanmyyntituotot, joiden ennustetta kuluvalle vuodelle on alennettu 18,3 milj. euroa.

Toimintakate on muodostumassa lähes 26 milj. euroa talousarviota heikompana. Ulkoiset toimintakulut ovat ylittymässä erityisesti kasvun ja oppimisen toimialalla, erityisesti henkilökustannusten osalta. Ennusteita tarkennetaan syksyn edetessä.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on kertynyt kuluvana vuonna 811 milj. euroa. Valtiovarainministeriö on nostanut vuoden 2023 verotuloennusteita, jonka pohjalta on tehty muutokset myös Espoon verotuloarvioon. Verotuloennustetta korotettiin osavuosikatsaus 1:n yhteydessä 27 milj. eurolla. Espoon verorahoitus on hyvin pitkälle valtionosuusriippuvainen. Yli 30 prosenttia verorahoituksesta koostuu valtionosuuksista, jotka eivät kehity samassa suhteessa verotulojen kanssa tai asukasmäärän ja siten palvelujen järjestämisen kanssa.

Tulosennuste heikentynyt keväästä - poikkeuserät nostavat ennustetta

Rahoitustuottoihin arvioidaan kirjautuvan 9 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuottoennuste johtuu investointirahastossa tehdyistä rahastomyynneistä, jotka ovat kertaluonteisia eriä.

Tuloksen ennustetaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan 175 milj. euron tasolla eli 16,4 milj. euroa talousarviota parempana. Ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia, mikä näkyy myös siinä, että tulosennuste on heikentynyt 15 milj. eurolla viimeisen kvartaalin aikana.

Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 342 milj. euroa. Alkuvuoden toteumassa ei vielä näy kaikki alkuvuoden käyttöomaisuuskirjaukset, minkä takia toteumatiedot näyttävät pieniltä. Toimitilarakentamisen joissakin hankkeissa on ajoitussiirtymää ja hankkeille varattuja määrärahoja ennustetaan siirtyvät seuraavalle vuodelle. Kuluvan vuoden arvioita tarkennetaan tulevissa ennusteissa.

Uutta lainannostovaltuutta on budjetoitu kuluvalle vuodelle 51 milj. euroa. Talousarviolainaa ei ole nostettu alkuvuonna, johtuen kaupungin kassan hyvästä likviditeettitilanteesta. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2023 lainannostovaltuutta ei tarvitse käyttää.

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman toteutuminen

Vuodelle 2023 on asetettu tuottavuustavoitteeksi 19,3 milj. euroa, tuottavuustavoitteet sisältyvät talousarvioon. Tilanteessa 31.7.2023 ennustetaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan 17,3 milj. euroa. Ennuste on heikentynyt 1,6 milj. euroa vuoden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden kestävän tasapainon saavuttamiseksi ja sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin sopeutumiseksi.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen muutokset:

Konsernihallinto, Tietohallinto, aineettomat hyödykkeet, investointimäärärahan lisäys 2 500 000 euroa

Kaupunkiympäristön esikunta, maanhankinta, maa- ja vesialueet, investointimäärärahan lisäys 4 000 000 euroa

Tilapalvelut -liikelaitos, osakkeet ja osuudet, investointimäärärahan lisäys 16 500 000 euroa

Osavuosikatsaus 2/2023 esityslistan liitteenä(ulkoinen linkki)

Espoon Asuntojen Maapallonkatu 3:n peruskorjauslainan takaus valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Espoon Asunnot Oy:lle kohteen Maapallonkatu 3 peruskorjausta varten. Peruskorjaus käynnistyy vuoden 2023 aikana. Maapallonkatu 3 on 77 huoneistoa käsittävä kerrostalokiinteistö Olarissa. Kohde on valmistunut 1979 ja kohteeseen on tehty edellinen peruskorjaus 2000.

