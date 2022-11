Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän talousarvioehdotus 2023: Kestävän kasvun varmistaminen on elintärkeää 

Espoo palkitsee varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöitä 100 euron kertakorvauksella 1.11.2022 10:45:00 EET | Tiedote

Espoon kaupunki on päättänyt maksaa loppuvuodesta 100 euron kertakorvauksen kaikille kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöille. Tarkoituksena on kiittää ja palkita henkilöstöä, joka on joustanut ja venynyt hankalassa henkilöstötilanteessa.