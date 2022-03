Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu avautuu jälleen yrityksille ja henkilöstölle

Kilpailussa etsimme uudistuksia ja ideoita, joiden avulla parannamme espoolaisten palveluja ja kehitämme Espoo-tarinan mukaisia toimintatapoja. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota uudistuksiin, joissa asiakkaat ja kuntalaiset ovat etusijalla − paremman palvelun saajina ja jopa kehittämistyön kumppaneina.

Kilpailun tarkoituksena on myös tehdä näkyväksi Espoossa tehtävää jatkuvaa innovatiivista kehittämistyötä.

"Innovaatiotyömme kulmakivi on yhdessä tekeminen, Make with Espoo -hengessä. Kun Espoo täyttää tänä vuonna 50 vuotta kaupunkina, on tämä erinomainen taitekohta ideoida ratkaisuja, joiden turvin pidämme Espoon jatkossakin parhaana paikkana asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää", sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.