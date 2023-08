Kaupunginjohtajan kannustuspalkinnoilla tunnustusta nuorille osaajille sekä urheilun kantaville voimille

Tänä vuonna tunnustuksina jaettiin kaksi kasvattipalkintoa sekä kaksi kasvattajapalkintoa:

Vuoden kasvatti: Matilda Levoranta

Espoo-tarinan mukaan Espoossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omassa elämässään. Tähän elämäntapaan kuuluu aktiivinen ja omatoiminen läheisistä huolehtiminen. Esikoiskirjansa jo 13-vuotiaana kirjoittanut Matilda Levoranta, elää tätä arvoa. Toiminnallaan Levoranta nostaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti esiin nuorten elämän haasteita, tuoden niitä julkiseen keskusteluun. Samalla Levorannan tekstit antavat vertaistukea ja ehkä myös työkaluja kaikille niille perheille, jotka samankaltaisia haasteita kohtaavat.

Vuoden kasvatti: Sarah Asfar

Sarah Asfar on kuulunut jo nuoresta iästä lähtien Suomen kärkisulkapalloilijoihin ja ikäkausimaajoukkueisiin. Haukilahden lukion urheilulinjalla hän on kehittynyt edelleen urheilijana ja menestynyt niin kotimaassa kuin ulkomailla. Asfar on saavuttanut useita SM-mitaleita, viimeisin U19-sarjan viime vuoden SM-kulta. Lisäksi hänet valittiin edustamaan Suomea U19-maajoukkueeseen sulkapallon EM- ja MM- kisoihin. Tavoitteellisen urheilun lisäksi Sarah Asfar on menestyksellisesti pystynyt yhdistämään pakettiin kunnianhimoisen opiskelun. Hän on persoonana positiivinen ja toiset huomioonottava. Niin urheilussa kuin opiskeluissa hän on erittäin tavoitteellinen ja pyrkimys parempaan on hänelle luontaista.

Vuoden kasvattaja: Ralf Wahlsten

Kameleonten on Leppävaaraan tänä vuonna noussut monilajihalli, jonka tavoitteena on kehittää monipuolista ja esteetöntä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Hankkeen keulahahmona toiminut Ralf Wahlsten mahdollistaa toiminnallaan tuhansien lasten, nuorten ja aikuisten laadukkaan sekä kilpailullisen harjoittelun, että vapaa-ajan toiminnan. Halli on urheiluseurojen lisäksi myös koulujen ja eskarien käytössä oleva kokonaisuus, joten voidaan perustellusti sanoa, että halli on omistettu kaikille alueen lapsille ja kaikille espoolaisille.

Vuoden kasvattajat: Anders Wikholm, Esko Kuha, Kimmo Oila ja Harri Lammi

Periksiantamattoman ja aikaansaavan ryhmän vetämänä käytiin Espoossa heinäkuussa 2023 nuorten, alle 23-vuotiaiden EM-yleisurheilukilpailut. Kisojen pääkoordinaattori ja kilpailupäällikkö Harri Lammi, Espoon Tapioiden ja Esbo IF:n puheenjohtajat Esko Kuha ja Anders Wikholm sekä kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Oila pelasivat saumattomasti yhteen. Järjestelyt olivat suuritöiset ja niistä selvittiin erinomaisesti. Kisat oheistapahtumineen toivat paitsi viihdettä asukkaille myös intoa nuorille urheilijanaluille. Lisäksi kisat nostivat Espoota positiivisesti kansainväliselle urheilukartalle.

Kaupunginjohtajan kannustuspalkintojen jakoperinne aloitettiin 2011. Huomionosoituksilla edistetään kasvavan Espoon yhteisöllisyyttä ja kiinnitetään huomiota myönteisiin tekoihin.

Espoo-päivä on kaikkien espoolaisten yhteinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Vuonna 2023 Espoo-päivää vietetään 25. – 26. elokuuta. Espoo-päivänä espoolaiset juhlivat kotikaupunkiaan järjestämällä erilaista ohjelmaa ympäri kaupunkia.