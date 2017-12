Kaupunginmuseossa ensi vuonna klubbailua, pelkoja ja 1920-lukua

Vuonna 2018 Helsingin kaupunginmuseon uudet näyttelyt vievät kaupungin klubikulttuurin klassikoiden pariin ja pahimpien pelkojemme syövereihin. Hakasalmen huvilassa taas vieraillaan 1920-luvun Helsingissä, jota leimasivat kiihkeä tarmo ja unelmointi.

Helsingin kaupunginmuseon ja Hakasalmen huvilan uudet näyttelyt kiinnittyvät tulevanakin vuonna vahvasti kaupunkilaiseen arkeen ennen ja nyt. Senaatintorin kulmalla sijaitseva kaupunginmuseo on puolentoista vuoden aikana vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen suosituimmista museokohteista ja saanut paljon kiitosta rennosta linjastaan. Lisäksi museo on tänä vuonna voittanut Suomen Vuoden museon arvonimen, Museums + Heritage Awards -kisan kansainvälisen sarjan pääpalkinnon sekä liudan muita tunnustuksia. Viimeisin kunniamaininta on Quality Innovation Award -kisan julkisen sektorin palveluinnovaatioiden sarjan voitto, joka julkistettiin torstaina 30.11.2017.

Helsingin kaupunginmuseon uudet näyttelyt:

Helsinki Clubbing – 30 vuotta savua ja stroboa

Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16

9.3.–23.9.2018

Helsinki Clubbing -näyttely on kunnianosoitus helsinkiläiselle klubikulttuurille. Se esittelee Helsingin klubien klassikoita 80-luvun lopulta tähän päivään ja toimii myös tapahtumien, kuten bileiden ja workshopien, näyttämönä. Tekijöinä on laaja joukko alan pioneereja: DJ:tä, VJ:tä, promoottoreita, vaatesuunnittelijoita, graafisia suunnittelijoita ja verkkoammattilaisia. Projektin puuhamiehinä ovat yli 20 vuotta Helsingissä tapahtumia järjestäneet DJ Orkidea ja Misc Management. Varaudu tanssimaan!

Pelko

Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16

Avautuu marraskuussa 2018

Kaikki pelkäävät jotain – korkeita paikkoja, väkivaltaa tai yksinäisyyttä. Pelko on hengissä selviytymisen edellytys, fysiologinen tila, mutta se myös rajoittaa ihmisten elämää ja luo yleistä turvattomuuden tunnetta. Pelkoja myös lietsotaan tarkoituksellisesti. Marraskuussa museon neljännen kerroksen valtaa pelkoja ja pelkäämistä käsittelevä kokonaisuus, jossa vierailijat voivat kohdata omat pelkonsa ja tuntea, mitä pelko tarkoittaa muille.

Hakasalmen huvilan uudet näyttelyt:

Vihan kevät – Helsinki 1918

Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13b

Ensi-ilta 1.2., Esitykset 4.2.–21.3.2018, liput Tiketin kautta.

Installaatio on esillä 2.2.–25.3.2018

Hakasalmen huvila muuttuu ainutlaatuiseksi poikkitaiteelliseksi näyttämöksi, kun kirjailija Sirpa Kähkösen käsikirjoittama Vihan kevät – Helsinki 1918 saa siellä kantaesityksensä 1.2.2018. Näytelmän ohjaa Taru Mäkelä. Teos koostuu itsenäisistä episodeista, joita yleisö seuraa huoneesta toiseen siirtyen. Juoneen kuuluu myös aikakauden musiikki marsseineen, työväenlauluineen ja kupletteineen. Tunnelmaa luovana, kokeellisena lavasteena toimii Japo Knuutilan ja Jan Kailan luoma installaatiokokonaisuus, jossa voi vierailla myös muulloin kuin esitysten aikana. Näytelmän taiteellisena tuottajana toimii Reetta Ristimäki. Näyttelijät Minja Koski, Pyry Nikkilä, Tatu Siivonen ja Reetta Ristimäki nähdään kaikki useammassa roolissa. Musiikkidramaturgiasta vastaa Jukka Nylund, joka on myös säveltänyt uusia lauluja Kähkösen teksteihin.

Suruton kaupunki – kohtauksia 1920-luvun Helsingistä

Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13b

Avautuu syyskuussa 2018

Hakasalmen huvilassa avautuu syyskuussa 2018 uusi näyttely Suruton kaupunki – kohtauksia 1920-luvun Helsingistä. Näyttely kuvaa räikeää ja ylitsepursuavaa 1920-luvun Helsinkiä, jota leimasivat kiihkeä tarmo ja unelmointi. Värikäs, tunnelmallinen ja yllättävä näyttely kutsuu eläytymään aikakauden vastakohtaisiin ihanteisiin ja intohimoihin aikalaisten rinnalla. Tarjolla on pirtua ja piikkareita, siveyttä ja silkkisukkia, raittiutta ja retkahduksia.

