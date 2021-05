Kaupungintalosta Helsinki Pride 2021 -viikon päätapahtumapaikka Pride House

Jaa

Suomen suurinta ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaa Helsinki Pride -viikkoa vietetään tänä vuonna 28.6.–4.7. Helsingin kaupunki on jo toista vuotta yksi Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppaneista. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlitaan ympäri kaupunkia, mutta päätapahtumapaikka Pride House löytyy ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungintalolta, jossa järjestetään viikon aikana muun muassa erilaisia keskustelutilaisuuksia, kohtaamisia ja valokuvanäyttely. Pride Housesta löytyy tuttuun tapaan myös Pride Info & Shop.

”Edes Suomessa yhtäläiset kansalaisoikeudet, ihmisarvo ja oikeus itseilmaisuun eivät vieläkään ole itsestäänselvyyksiä. Pride nostaa esille tärkeitä teemoja, tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisia, pitää meteliä keskeisistä epäkohdista ja tässä kaikessa Helsingin kaupunki on ylpeästi mukana kumppanina. On siis luontevaa, että kaupungintalokin kesällä hehkuu sateenkaaren väreissä Priden ajan”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin kaupungin ja Helsinki Priden tapahtumayhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja näkyvyyttä kaupungissa sekä lisätä kaupunkilaisten tietoa yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa sekä viestiä kaupunkilaisille, että Helsinki edistää tasa-arvoa niin palveluissaan kuin työnantajanakin.

Helsingin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen Pride-aiheista ohjelmaa 31.5–4.6. Helsinki walks with Pride -viikko kutsuu koko kaupungin henkilöstön Pride-kävelylle osoittamaan tukensa sille, että Helsinki työnantajana seisoo vahvasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ja ihmisoikeuksien takana. Viikkoon kuuluu työyhteisöjen Pride-kävelyjen lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä käsittelevä podcast sekä kaupungin henkilöstön Pride-verkkokoulutus, jossa aiheina sateenkaarisanasto ja sateenkaarisensitiivinen asiakaskohtaaminen.

Helsinki osallistuu aiempien vuosien tapaan kumppanina Helsinki Priden järjestämän Nuorten Pride -viikon toteutukseen. Nuorten Pride House on tänä vuonna Vallilassa, IrisHelsingin eli sateenkaarevan nuorisotoiminnan uusien tilojen yhteydessä. Nuorten Pride -viikolla nuorille on entistä enemmän toimintaa myös ympäri Helsinkiä muun muassa Maunulatalolla, Kanneltalolla ja Oodissa.

Lisäksi kulttuurikeskus Caisassa avataan 17.5. Meistä-valokuvanäyttely, jonka mallit ovat Suomessa asuvia alkuperäiskansaan ja etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvia sateenkaari-ihmisiä. Näyttely on nähtävissä kaupungintalolla Pride-viikolla. Näyttelyn avajaisia juhlistetaan paneelikeskustelulla, jonka juontaa anti-rasistisen ja feministinen kansalaisjärjestö Fem-R:n perustaja Brigita Krasniqi. Lisäksi paneelikeskusteluun osallistuu Jani Toivola, Pinja Pieski, Yasmin Ibrahim, Jay Jimeno ja Lorenzo Standen.

Helsinki Pride -viikko toteutuu hybridimuotoisena

Helsinki Pride toteutuu tänä vuonna toista kertaa hybridimuotoisena eli tapahtumia tullaan järjestämään fyysisinä kokoontumisina ajankohtaisten viranomaissuositusten rajoissa. Ohjelmajärjestäjät käyttävät myös erilaisia verkkoalustoja, jotta tapahtumiin osallistuminen on saavutettavaa myös riskiryhmiin kuuluville yhteisön jäsenille. Lisäksi päivittäistä ohjelmaa lähetetään Helsinki Priden tapahtumasivulla.

Tapahtumasivuille luodaan myös uudistettu verkkokulkue, johon jokainen voi liittyä mukaan osoittaakseen mieltään, tukeaan ja juhliakseen Helsinki Pride -viikkoa. Pienryhmät, yhteisöt ja ystäväporukat tekevät Pridea näkyväksi kaduilla ja verkossa, sekä sosiaalisessa mediassa. Helsinki Pride -viikolla kaupunkikuvassa näkyy myös vaikuttavuuskampanja, joka toteutuu yhdessä tapahtuman virallisten kumppaneiden kanssa. Kampanjalla tuodaan esiin myös vuoden teemaa, jolla muistetaan Suomen sateenkaarihistorian merkkivuosia ja tehdään näkyväksi työtä, jota on vielä tehtävänä todella yhdenvertaisen ja turvallisen Suomen eteen.

Koska kymmeniä tuhansia ihmisiä yhteen kokoavaa Pride-kulkuetta tai Puistojuhlaa ei voida vastuullisesti järjestää vielä tänäkään vuonna, huipentuu Helsinki Pride lauantaina 3. heinäkuuta Helsinki Pride 2021 -konserttiin, jonka lavalla nähdään SANNI, Tuure Boelius, Yeboyah, Benjamin, NikoLa & Pola Ivanka. Konsertin juontavat Cristal Snow ja Lola Lorenzo. Konsertti järjestetään Helsingin jäähallin Black Boxissa ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Pride Streamissa sekä Yle Teemalla.

Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv.

Press release in English will be published on www.hel.fi/en.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin ja Helsinki Priden yhteistyö:

Sanna Forsström

Brändiyksikön päällikkö

Helsingin kaupunginkanslia

040 53 13 713, sanna.forsstrom(at)hel.fi

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuus:

Nitin Sood

Yhdenvertaisuussuunnittelija

Helsingin kaupunginkanslia

040 19 02 928, nitin.sood(at)hel.fi

Helsinki Pride -yhteisö:

Aaro Horsma,

Toiminnanjohtaja

045 12 10 026, aaro(at)pride.fi

Helsinki Pride -yhteisö

Ihmisoikeuksien Helsinki

Meistä – About us -valokuvanäyttelyn avajaiskeskustelu





Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

Viestintä

040 18 66 583, anna.kanervirta(at)hel.fi