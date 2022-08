Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Uudisrakennus tarvitaan, koska päiväkoti Jäkälän nykyiset tilat ovat riittämättömät alueen kasvavalle lapsimäärälle. Malmin peruspiirissä ennustetaan olevan vuonna 2034 noin 230 lasta nykyistä enemmän. Nykyiset tilat eivät myöskään kaikilta osin vastaa varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Uudisrakennus suunnitellaan noin 240:lle 1–6 -vuotiaalle lapselle. Tiloissa on mahdollista järjestää myös asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia.

Hankkeen laajuus on noin 2 651 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 11 250 000 euroa. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2024 ja tilojen on määrä valmistua kesäkuussa 2025. Päiväkotitoiminta jatkuu uudisrakennuksen valmistumiseen saakka nykyisessä päiväkoti Jäkälän tiloissa. Nykyisen päiväkodin huonokuntaiset rakennukset puretaan myöhemmin erillisenä hankkeena.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana jatkaa Fatim Diarra

Kaupunginvaltuusto valitsi itselleen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Fatim Diarra (Vihr). 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Harry Bogomoloff (Kok.) ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa Pilvi Torsti (SDP).

Muutoksia Helsingin kaupungin äänestysaluejakoon

Kaupunginvaltuusto muutti Helsingin kaupungin äänestysalueiden rajoja usealla alueella. Asuinalueiden täydennysrakentaminen ja uudet asuinalueet aiheuttavat muutoksia äänestysalueisiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymien muutosten jälkeen Helsingissä on 167 äänestysaluetta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto kävi kokouksen ulkopuolisena asiana ajankohtaiskeskustelun kaupungin palkanmaksun ongelmista. Keskustelu on katsottavissa kaupunginvaltuuston kokouksen tallenteelta Helsinki-kanavalta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi