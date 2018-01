Kaupunginvaltuustossa  aloitteita, kaavamuutoksia ja kyselytunti

Kaupunginvaltuusto keskusteli valtuutettu Emma Karin aloitteesta, jossa hän esittää, että Helsinki käynnistäisi yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Vantaan Energia Oy:n irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Ydinvoimahanke on Vantaan Energia Oy:n liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvä asia ja kuuluu yhtiön hallituksen yleistoimivaltaan. Osakkeenomistajat voivat osakeyhtiölain mukaan tehdä hanketta koskevia päätöksiä vain yksimielisinä. Vantaan kaupunki on Vantaan Energia Oy:n enemmistöomistaja.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien tarkoituksena on tehdä yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irrottautumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaikutusten laajuudesta. Odotettavissa on, että aloitteessa tavoitellulla irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta yhtiöön ja siten myös osakkaiden omistuksen arvoon. Selvitys on tarkoitus tehdä yhteistyössä Vantaan Energia Oy:n kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä mahdollistaa asian käsittelyn vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Myllypuron koulurakennuksen laajennukseen 14,1 miljoonaa euroa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Myllypuron peruskoulun rakennuksen laajentamisen hankesuunnitelman. Koko perusparannushankkeen kustannukset ovat 14,1 miljoonaa euroa. Laajennus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja koulun opetus siirretään rakennustöiden ajaksi väistötiloihin.

Valtuusto päätti Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttamisesta, joten tontille on nyt mahdollista rakentaa uusi toimitilarakennus. Asemakaavamuutos mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan.

Päätös Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttamisesta mahdollistaa tontilla sijaitsevan rakennuksen purkamisen ja tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Asemakaavan muutosalueella ja sen ympäristössä sijaitsee muinaismuistolain perusteella suojeltu 1. maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohta, joka on merkitty tuhoutuneeksi. Asemakaavaehdotuksen kaavakartalla todetaan, että suojelukohteista on tehtävä arkeologinen tutkimus ja dokumentointi.

Vuoden ensimmäinen kyselytunti

Valtuuston kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Björn Månssonin kysymys perjantain joukkoliikenteen työnseisauksesta ja valtuutettu Mari Rantasen kysymys leipäjonojen vähentämisestä ja auttavien järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamisesta. Kysymyksiin vastasivat pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestari Sanna Vesikansa. Vastaukset ja keskustelu ovat kuultavissa Helsinki-kanavan tallenteessa.

Kaupunginvaltuuston kokouksissa on kuluvan vuoden aikana yhteensä seitsemän kyselytuntia, joita varten valtuutetut voivat esittää ajankohtaisia ja kiinnostavia kysymyksiä pormestarille ja apulaispormestareille. Valtuuston puheenjohtajaa valitsee kullekin kyselytunnille käsiteltäväksi 2-3 kysymystä. Kyselytuntikeskustelun yhteydessä ei tehdä päätöksiä.

Kaupunginvaltuuston 31.1.2018 pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteessa.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

