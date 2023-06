Kaupungistumisen kiihtyminen 2000-luvulla ei ole johtanut tuloerojen kasvuun alueiden välillä

Kuuleeko eduskunta tieteentekijöitä? 15.6.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Tutkitun tiedon ja tieteellisen asiantuntijuuden välittyminen lainsäädäntötyöhön on herättänyt keskustelua viime vuosina. Tuoreen tarkastelun mukaan vain alle kymmenen prosenttia eduskunnan valiokunnissa kuulluista asiantuntijoista on tieteentekijöitä, ja heidän osuutensa on vaihdellut paljon eri hallituskausina ja eri valiokunnissa.