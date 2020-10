Kaupungit, kunnat sekä koulutuksen ja mielenterveyden asiantuntijat haluavat pitää koulupsykologit kouluissa

Psykologiliitolta käytännöllinen ohjeistus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen 9.9.2020 10:12:17 EEST | Tiedote

Suomen Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmä on reagoinut ammattilaisten akuuttiin tarpeeseen. Tarjolla on nyt ensi kertaa laajaa tietoa ja konkreettisia vinkkejä sisältävä ohjeistus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomaavaisesta kohtaamisesta psykologin vastaanottotyössä. Ohjeistus on hyödyllinen tietopaketti myös kaikille muille ihmisten parissa työskenteleville.