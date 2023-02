Kaupunki kerää tapahtumajärjestäjien kokemuksia palvelujen kehittämiseksi

Tavoitteena on tarjota erilaisten tapahtumien tuottajille mahdollisimman hyvät toiminnan edellytykset, sekä kehittää kaupungin omia tapahtumapalveluja ja tapahtumien olosuhteita yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Tavoitteena on, että erilaisten ja erikokoisten tapahtumien järjestäminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta ja kaupunki koetaan helposti lähestyttäväksi ja toimivaksi kumppaniksi.

Tapahtumajärjestäjille tarkoitettu kysely on auki 26.2. saakka. Kyselyllä kerätään kokemuksia ja ajatuksia tapahtumiin liittyvien palvelujen kehittämiseksi.