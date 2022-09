Kaupunki lahjoittaa tekonurmirullia

Isolahden koulun pihassa sijaitsevan kentän tekonurmi vaihdettiin kesällä. Isolahteen saatiin uusi nurmi Hietalahden stadionilta eli nykyiseltä Lemonsoft Stadionilta, jonne puolestaan asennettiin liigakäyttöön kelpaava uusi tekonurmi alkukesästä.

Jaossa on yhteensä noin 4 800 neliömetriä tekonurmea. Nurmirullia on yhteensä noin 120, ja yhdessä rullassa on noin 40 neliömetriä.

Hakija huolehtii itse kuljetuksesta

Käyttämättä jäänyt tekonurmi lahjoitetaan halukkaille maksutta, mutta hakijan täytyy itse huolehtia rullien siirrosta ja kuljetuksesta.

- Rullat ovat todella painavia, joten niiden siirtelyyn tarvitaan esimerkiksi kuorma-auto, jonne rullat nostetaan liinoilla, kertoo liikuntapaikkapäällikkö Jari Kiveliö.

Rullia ei voi leikata pienemmiksi paikan päällä, vaan ne on kuljetettava pois kokonaisina.

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä työnjohtaja Janne Mattilaan, puh. 040 865 5034, janne.mattila@vaasa.fi.