Kaupunki muistuttaa koteja sähkökatkoihin varautumisesta - tiedote jaetaan kokkolalaistalouksiin loppiaisviikonvaihteen aikana

Tiedote julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. ”Arkemme on monessa kohtaa riippuvainen sähköstä, ja siksi sähkökatkoihin on hyvä varautua etukäteen”, toteaa kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo. ”Aiheesta on hyvin saatavilla tietoa sekä mediasta että eri toimijoiden verkkosivuilta. Tämän viranomaistiedotteen avulla pyritään tavoittamaan myös ne kuntalaiset, jotka eivät ole aktiivisia verkossa. Samalla tiedote toimii säilytettävänä muistilistana ja varautumisen tukena meille kaikille.”

Vs. pelastuspäällikkö Antti Kätevä kannustaa kotien omaan varautumiseen hyvissä ajoin. ”Kannattaa muistaa, että sähkökatko itsessään ei ole hätätilanne. Erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisen pitäisi olla osa normaalia elämää. Vinkkejä varautumiseen ja ohjeen esimerkiksi 72 h kotivaraan löydät esimerkiksi verkkosivulta 72tuntia.fi. ”

Verkkosivulle kokkola.fi/turvallisuus on koottu myös yhteystietoja, ajankohtaistiedotteita sekä linkkejä eri sivustoille, ja ohjeisiin.